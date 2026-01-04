בית חב"ד בקטמנדו ( צילום: Nati Shohat/FLASH90 )

שליחי חב"ד בקטמנדו, הרב יחזקאל ורעייתו חנה ליפשיץ, קיבלו הודעה כי עליהם לפנות את המבנה שבו מנהלים את בית חב"ד המיתולוגי שברשותם - אחרי 20 שנה של פעילות יהודית עניפה במקום.

בפוסט שפרסמה בעמוד בפייסבוק שלה, סיפרה השליחה: "הימים האחרונים לא פשוטים לחזקי ולי. יודעים מה? עזבו אתכם ממכבסת מילים. ימים קשים. אנחנו בתוך משבר - אבל לא עוזבים את השליחות. "אחרי שנים רבות שהבית הספציפי הזה היה מפעל חיינו - מקום של שבתות, חגים, דמעות, חיבוקים, ושיחות שנמשכו עד שנגמר כבר הלילה אנחנו מוצאים את עצמנו אורזים את הכול אל תוך ארגזים ומחפשים מקום חדש. כמה השקענו בבית הזה... שלכם ושלנו. וואו. פתאום להתחיל את הכל מחדש - איזה חתיכת שיעור בענווה זה". היא הוסיפה וסיפרה: "בחודשים האחרונים הרגשנו ממש איך הלולאה הולכת ומתהדקת סביבנו. עוד בקשה מבעל הבית ועוד דרישה, ועוד מגבלה ועוד גזירה... אלה היו חודשים של סיוט. בהתחלה התבקשנו להסיר את כל השלטים בעברית - כדי שלא יראו שיש כאן נוכחות יהודית... שלא יחשדו בו מאיראן שהוא מרגל.

שליחת חב"ד הגב' חנה ליפשיץ ( צילום: Hadas Parush/Flash90 )

"במקביל הדרישות הכלכליות הלכו והועלו, שוב ושוב, עד לנקודה שבה כבר לא היה אפשר לעמוד בהן כלל. לאט לאט היה ברור לנו שמובילים אותנו למקום אחד: שהמקום הזה? לא רוצים שהוא יהיה בית ליהודים. שהנוכחות שלנו כאן? מיותרת. מפריעה. וזה כאב. כי מאחורי כל זה עמדה תחושה ברורה של אנטישמיות, כזו שאי אפשר היה עוד להתעלם ממנה".

ואז הגיע הרגע שבו פשוט הורו להם לעזוב מעכשיו לעכשיו. "ככה, כמעט בלי אוויר לנשימה, אורזים הכל אל תוך מחסן גדול שמצאנו במהירות הבזק בשכונה שנקראת בלאג'ו. ובודקים בלי הפסקה אופציות למקום חדש. אנחנו עומדים עכשיו מול קירות ריקים, ואני אומרת לעצמי בשקט: איך עוזבים בית שהוא בכלל כל כולו נשמה? אוף. חזקי אומר שה-כ-ל לטובה (מפתיע מישהו?) ולי יש רק דמעות בעיניים".