מה גרם לשליחת חב"ד בנפאל לצאת לרחובות ולהדביק מודעות של החטופים בעזה? | כיצד מבשרים את הבשורה הקשה לישראלים המטיילים במדינה ומה יכול לעודד אותנו בתקופה קשה זו? | שליחת חב"ד חני ליפשיץ בריאיון מעצים (מגזין כיכר)
שליחי חב"ד בקטמנדו הרב חזקי וחני ליפשיץ הנמצאים בימים אלו בביקור בארץ הוזמנו כאורחי כבוד על ידי סגנית שר החוץ הגב' ציפי חוטבלי לכנסת ישראל כהערכה אישית על פועלם כאבא ואמא של המטיילים הישראלים בנפאל. בני הזוג נפגשו עם רוה"מ בנימין נתניהו (אקטואליה)
את חני ליפשיץ מקטמנדו כולם מכירים במפולת השלגים בנאפל היא הייתה זו שדווחה לארץ בזמן אמת, ובעצם משפחתה 'אור לגויים' בנאפל. ביתם ידוע כאחד ממפעלי החסד הגדולים בעולם * יעל מזרחי בשיחת קפה קצרה עם מסר גדול. בנימה אישית עם חני ליפשיץ, קטמנדו (תרבות)
אסתר ונדר נסעה לטיול במזרח הרחוק וחזרה עם תובנות על העם היושב בציון. בסוף יצאה מזה סדרה חיובית על חרדים. מענדל גרוזמן שוחח עם יוצרי הסדרה שמסבירים: "אצלנו, הדרמה עוסקת בנישואין טריים, היכרות עם מקום חדש ואנשים מרקע שונה. הזוג החרדי שלנו הוא זוג צעיר שמאמין באלוקים ובתורה, אבל האמונה שלהם משתלבת בחיים שלהם באופן טבעי"