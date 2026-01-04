היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, מירי פרנקל שור, מפרסמת הבוקר (ראשון) את עמדתה באשר לסעיפי הסנקציות בחוק הגיוס החדש שמקדם יו"ר הוועדה ח"כ בועז ביסמוט.

בחוות הדעת המשמעותית שלה דורשת היועמ"שית שהסנקציות המשמעותיות בחוק ייכנסו לתוקף כבר בשנה הראשונה לחקיקה, ולא רק לאחר שנה וחצי כפי שקובע החוק.

כמו כן, לעמדת הייעוץ המשפטי יש לשקול ולהוסיף סנקציה של שלילת הנחה בארנונה, במידה ולא יעמדו ביעדי הגיוס.

עוד דורשת היועצת כי יש למנוע מסלול עוקף לתקציבים שישללו במסגרת הסנקציות.

באשר לסנקציית רישיון הנהיגה, היועצת ממליצה לשלול רישיון נהיגה גם למי שכבר הוציא לפני חקיקת החוק.

לדברי היועצת, אין להגביל עד לגיל 26 את הסנקציות הכלכליות המשמעותיות, כדוגמת שלילת סבסוד המעונות.

יצוין כי חוות הדעת הנוכחית מצטרפת לחוות דעת נוספות שפרסמה היועצת המשפטית לוועדה, עם ביקורת על הנוסח המוצע בפני ועדת חוץ וביטחון.

בכיר חרדי אמר הבוקר ל'כיכר השבת': "ככל שחולף הזמן - ברור לכולם שהייעוץ המשפטי לכנסת לא איתנו, מתנגד לכל הסעיפים המרכזיים בנוסח החוק, היועצת המשפטית לכנסת לא תוכל להגן על החוק הזה בבג"צ, החוק לא יעמוד במבחן בג"צ, אנחנו במבוי סתום, זו האמת".

כזכור הבוקר דיווחנו כאן ב'כיכר השבת', כי הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף התייחס אמש למעצר תלמידי הישיבות והתבטא כי התלמידים צריכים להסתגר בהיכלי הישיבות מחש שהמשטרה הצבאית תעצור אותם.

במהלך שיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים התבטא הראש"ל: "עכשיו במצב הזה, בחורי ישיבות צריכים להסתגר בישיבות. אני יש לי איזה נכד, בחור ישיבה, שקיבל צו גיוס, הוא קרע את זה ושם את זה באסלה, כמו שאני אמרתי לו.

"אמרתי לו שלא יבוא לבקר בבית, למה? יבואו בלילה ידפקו בדלת ויקחו אותו למעצר, לישיבה הם לא נכנסים - תישאר בישיבה, תסתגר, מעז יצא מתוק, צריכים להסתגר בישיבה".

כזכור, בחודש שעבר, הראשון לציון נפגש עם הבחור אברהם מלול, מבחירי ישיבת אור יהודה, שנעצר ונכלא בשל היותו 'עריק' ושחרר.

הראש"ל התייחס במהלך הפגישה לעובדה שכל העצורים במעצרים היזומים הם בני עדות המזרח ואמר: "לצערנו אנו רואים שעוצרים בעיקר את הבחורים הספרדים, תושבי הפריפריה. ה’ יצילנו".

יצוין כי הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף תקף בחודשים האחרונים, במהלך שיעורו השבועי, את מעצר תלמידי הישיבות מבני עדות המזרח ואמר: "הם עוצרים בעיקר ספרדים, יודעים שהאימא חלשה, האבא חלש. צריכים לחזק אתכם. מה זה פה רוסיה? יש פה שלטון קומוניסטי? בולשביקים? הולכים ועוצרים בחורי ישיבות באמצע הלילה דופקים בדלת חזק, לא תפתחו את הדלת שימו לב בעינית מי זה, צריכים להיות חזקים, השם יעזור שתעבור התקופה הזו, זו תקופה קשה".

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבות באר התלמוד ויקירי ירושלים, הוסיף בחריפות: "תשמעו - כל העצורים הם ספרדים בלבד! רק ספרדים! ידעו נאמנה אלו שבוחרים בהם בכל המפלגות "האלה" כמה אוהבים את הספרדים.

"הם לא מעיזים לעצור אשכנזים, רק ספרדים... אני כבר לפני שנתיים אמרתי - הם אשכנזים, אף פעם לא יגעו בהם, רק הספרדים, חושבים שאנחנו כלום שום דבר".