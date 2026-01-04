את השבוע והבוקר פתח אלי גוטהלף בדיון מעמיק ברפורמה החדשה בקבלות על תרומות, נושא שמעסיק אלפי עמותות, גבאים, מנהלי מוסדות ותורמים פרטיים. לאחר שבשבועות האחרונים עסקה התוכנית ברפורמת "חשבוניות ישראל", הפעם הזרקור הופנה אל סעיף 46 - הזיכוי ממס על תרומות, והמעבר לדיווח מקוון חובה מצד העמותות.

לשם כך התארח באולפן רו"ח יואהל וינטרוב, מייסד ושותף במשרד וינטרוב ושות', שביקש להסביר את המהלך "בשפה של כיתה ג'".

המטרה: מלחמה בהונאות, לא בתרומות

וינטרוב הסביר כי הרפורמה נולדה כחלק ממאבק רחב של רשות המיסים בדיווחים כוזבים והון שחור. לדבריו, רפורמת ״חשבוניות ישראל״ לבדה יצרה חיסכון של כחמישה מיליארד שקלים לקופת המדינה - הרבה מעבר לציפיות המקוריות.

ההיגיון, לדבריו, פשוט: אם המדינה מחייבת דיווח מקוון ומצליבה נתונים בזמן אמת, קשה הרבה יותר להנפיק קבלות פיקטיביות או לנצל תרומות שלא באמת התקבלו לצורכי זיכוי ממס.

אז מה השתנה בפועל?

החידוש המרכזי הוא חובת דיווח מקוון מצד העמותות. לא די בכך שלעמותה יש אישור סעיף 46 - מעתה, כל תרומה שתרצה להעניק זיכוי ממס חייבת להיות מדווחת דיגיטלית לרשות המיסים, ועד ל־31 בדצמבר של אותה שנת מס.

תרומה שלא דווחה בזמן עלולה לא להיחשב לצורכי זיכוי, גם אם ניתנה בפועל. צ׳קים דחויים, דיווחים מאוחרים ותיקונים רטרואקטיביים הופכים למסוכנים הרבה יותר.

עם זאת, וינטרוב הדגיש כי קיימים גם יתרונות: התורם כבר לא נדרש לשמור קבלות פיזיות, והמידע כולו מצוי בידי רשויות המס, מה שיכול להקל בעת קבלת החזרי מס.

תרומות מחו״ל וכסף מזומן: נקודת תורפה

אחת הסוגיות הרגישות שעלו בתוכנית נגעה לתרומות מחו״ל. וינטרוב הבהיר כי העברת כספים במזומן מארצות הברית או מאירופה עלולה להפוך לבעיה משמעותית מול הבנקים ורשויות המס.

הפתרון המקובל הוא עבודה דרך עמותות מתווכות בחו״ל, בעלות אישורים מקומיים, שמעבירות את הכסף בהעברה בנקאית מסודרת לעמותה בישראל. מוסדות קטנים שלא פועלים כך עלולים להיתקל בקשיים ואף בביקורות לא פשוטות.

חריגים קיימים, למשל בקופות צדקה כלליות בבתי כנסת, אך ברגע שהתורם מבקש זיכוי ממס - הכללים משתנים.

חלק ממהלך רחב יותר

וינטרוב קשר את הרפורמה לשורת צעדים רחבה יותר: חוק המזומן, חשבוניות עם מספרי הקצאה, והרחבת יכולות הבקרה הדיגיטליות של רשות המיסים. לדבריו, ככל שהגבייה מדויקת יותר - כך נטל המס יכול להתחלק בצורה הוגנת יותר, והציבור כולו מרוויח.

