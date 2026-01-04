שני מפגינים קיצונים נעצרו היום (ראשון) בידי שוטרי משטרת ישראל, במהלך ההפגנה מחוץ ללשכת הגיוס תל השומר בקרית אונו. כך מסרה המשטרה. עוד הודיעה כי כלל צירי התנועה נפתחו לתנועה.

ההפגנה החלה בשעות הבוקר, במחאה על יום גיוס של חטיבת החשמונאים החרדית. מדובר ביום גיוס של תלמידי ישיבת משמר התורה של הרב לייבל, שהגיעו הבוקר ללשכת הגיוס על מנת להתגייס לחשמונאים.

במהלך ההפגנה קציני המשטרה בשטח הכריזו על "הפגנה בלתי חוקית". לדברי המשטרה, חרף ניסיונות ההידברות, המפגינים המשיכו להתגודד במקום, להתעמת עם השוטרים תוך קריאות 'נאצים' ו׳מחבלי נוחבה׳ לעבר כוחות המשטרה.

בנוסף, כך מסרה המשטרה, המפגינים ניסו להטיל אימה על המגיעים ללשכת הגיוס ואף לחסום פיזית את גישתם אל לשכת הגיוס. שוטרים במקום ליוו את המגיעים לבסיס.

לאור ההתפרעויות והפרות הסדר, כוחות המשטרה החלו להרחיק ולפנות בכח את המפגינים. נעצרו כאמור שני מפגינים. בתיעוד סוער שפרסמה המשטרה מזירת ההפגנה נראים המפגינים נשכים על הכביש ומשבשים את התנועה. בשלב מסוים נראים ארבעה שוטרים ניגשים לאחד המפגינים השוכב בכביש ומרימים אותו בידיו ורגליו אל מחוץ לתנועה.

"משטרת ישראל תמשיך לאפשר את חופש המחאה והביטוי כחוק אולם לא תאפשר התפרעויות, הפרת הסדר הציבורי והתנהגות פלילית מסוכנת המבוצעת בניגוד לחוק", נמסר מהמשטרה.