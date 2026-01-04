כיכר השבת
הקיצוניים בלשכת הגיוס

צרחות "נוח'בה" ועימותים עם שוטרים; שני מפגינים נעצרו | תיעוד סוער

המשטרה עצרה שני מפגינים קיצונים במהלך ההפגנה היום מחוץ ללשכת הגיוס תל השומר, ביום הגיוס של חטיבת "החשמונאים" החרדית | תיעוד סוער מההפגנות: ארבעה שוטרים תופסים את אחד המפגינים היושב בכביש - ומזיזים אותו (חרדים בארץ)

ההפגנה הסוערת, היום (צילום: דוברות המשטרה)

שני מפגינים קיצונים נעצרו היום (ראשון) בידי שוטרי משטרת ישראל, במהלך ההפגנה מחוץ ללשכת הגיוס תל השומר בקרית אונו. כך מסרה המשטרה. עוד הודיעה כי כלל צירי התנועה נפתחו לתנועה.

ההפגנה החלה בשעות הבוקר, במחאה על יום גיוס של חטיבת החשמונאים החרדית. מדובר ביום גיוס של תלמידי ישיבת משמר התורה של הרב לייבל, שהגיעו הבוקר ללשכת הגיוס על מנת להתגייס לחשמונאים.

במהלך ההפגנה קציני המשטרה בשטח הכריזו על "הפגנה בלתי חוקית". לדברי המשטרה, חרף ניסיונות ההידברות, המפגינים המשיכו להתגודד במקום, להתעמת עם השוטרים תוך קריאות 'נאצים' ו׳מחבלי נוחבה׳ לעבר כוחות המשטרה.

בנוסף, כך מסרה המשטרה, המפגינים ניסו להטיל אימה על המגיעים ללשכת הגיוס ואף לחסום פיזית את גישתם אל לשכת הגיוס. שוטרים במקום ליוו את המגיעים לבסיס.

לאור ההתפרעויות והפרות הסדר, כוחות המשטרה החלו להרחיק ולפנות בכח את המפגינים. נעצרו כאמור שני מפגינים. בתיעוד סוער שפרסמה המשטרה מזירת ההפגנה נראים המפגינים נשכים על הכביש ומשבשים את התנועה. בשלב מסוים נראים ארבעה שוטרים ניגשים לאחד המפגינים השוכב בכביש ומרימים אותו בידיו ורגליו אל מחוץ לתנועה.

"משטרת ישראל תמשיך לאפשר את חופש המחאה והביטוי כחוק אולם לא תאפשר התפרעויות, הפרת הסדר הציבורי והתנהגות פלילית מסוכנת המבוצעת בניגוד לחוק", נמסר מהמשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (31%)

לא (69%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר