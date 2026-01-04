יושב ראש אגודת ישראל ח"כ יצחק גולדקנופף הצליח שוב להסעיר את המערכת הפולטטית עם פליטת פה כשהפעם - השוואה בין הסנקציות על לומדי תורה לטלאי הצהוב של הנאצים. סמוטריץ' (מתחת לאחוז החסימה) ולפיד (קצת מעליו) מיהרו לגנות. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

לך תבנה מדינה

דוברה המוכשר של מפלגת ש"ס, אשר מדינה, עלה היום לרדיו קול ברמה והתבטא בשורת נושאים פנים חרדים כשבראשם, איך לא, חוק הגיוס. לדבריו של מדינה, במפלגת ש"ס יילכו עד הסוף עם חוק הגיוס. לדבריו - דרעי מסוגל להפיל את התקציב במידה וחוק הגיוס לא יעבור בכנסת. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מטרנה וסימילאק בזול

במשרד הכלכלה והתעשייה, פרסמו היום מכרז למכירת מלאי ממשלתי של תחליפי מזון לתינוקות בהיקף של מאות אלפי אריזות, כחלק ממהלך רחב לשדרוג וייעול ניהול מלאי החירום הלאומי. במסגרת המכרז הייחודי, הזכייה נקבעה לא רק לפי המחיר שהוצע עבור קניית התחליפים מהממשלה, אלא גם לפי המחיר שהוצע למכירת התחליפי המזון לתינוקות לצרכן. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

איסור גורף ברגע האחרון

תלמידי אחת הישיבות הליטאיות הכי מוכרות בעולם החרדי, נערכו לסיור מודרך ומקיף באתר ההנצחה יד ושם בירושלים. רגע לפני שהסיור יצא אל הפועל - משגיח הישיבה שמע על הסיור המתוכנן וביטל אותו כשנימוקו עמו. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

קרבות הענווה

שלושה אדמו"רים חשובים השתתפו בשמחת ברית המילה לנינם המשותף. רגע לפני עריכת הברית, התברר שאבי הבן טרם החליט מי מהסבים הדגולים יכובד בסנדקאות. המריבה שפרצה במקום, תפסה את צלם חצרות הקודש המפורסם שוקי לרר כשהוא לא מוכן, ועם רגל וחצי במטוס. איך הסיפור הסתיים? כנראה שגם אחרי הצפייה בכתבת הווידאו שלפניכם לא תדעו באמת.

ביקור היסטורי

בקרב אלפי חסידי צאנז בארה"ב ובקנדה שוררת התרגשות עצומה למשמע הבשורה המרנינה, על בואו של האדמו"ר לאמריקה. האדמו"ר מצאנז יוצא למסע הקודש, וזאת לאחר למעלה מחצי עשור של המתנה דרוכה וגעגועי קודש עזים מצד החסידים. למה הפעם ההתרגשות כפולה ומכופלת? צפו בכתבת הווידאו שלפניכם וגלו. צפייה נעימה.