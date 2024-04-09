הצלם החרדי האגדי, שוקי לרר, הוציא לאחרונה את ספרו השלישי בסדרת הספרים המפורסמת שלו, 'בצילם' | אמש, התקבל לרר לברכה מיוחדת במעונו של האדמו"ר מפרמשילאן, שם העניק לאדמו"ר את הספר החדש | האדמו"ר עיין בספר בשקיקה ובהנאה רבה, תוך שהוא מתפעל מתצלומי ההוד המציגים את גדולי הדור זי"ע ויבלחט"א | צפו בתיעוד (חסידים)
בתיעוד: האדמו"ר מדושנסקיא בעריכת הטיש לכבוד היום בבית מדרשו בעיה"ק ירושלים | האדמו"ר מעודד את השירה בעוז כאשר הפורים רב יושב לימינו ומשמח את הקהל בפלפולי פורים כיד ה' הטובה עליו • שוקי לרר ושלומי טריכטר מגישים גלרייה מרהיבה ועוצמתית (חצרות הקודש)
כינוס הענק בצאנז, החשש לניתוחי מתים והטרגדיה בבית שמש, המחמאות של השרים החרדים לנשיא ארה"ב, הציר הספרדי והגוראי בכותל המערבי, האדמו"ר מסאדיגורא מברמץ את בנו בכורו ואירוע החזנות המרגש לזכר החללים והצלת החטופים (מעייריב)
הצלם החרדי המיתולוגי, שוקי לרר, מכניס ספר תורה לבית מדרש בבני-ברק. היום השתתף מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בכתיבת האותיות. צפו בתיעוד. בחמישי, יערך טקס סיום כתיבת האותיות בביתו ברחוב בר אילן 14 במעמד מרנן ורבנן גדולי ישראל שהבטיחו את השתתפותם בארוע לכבודה של תורה