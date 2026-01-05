מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. במישור החוף ובשפלה הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.

הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. בצפון ובהרי המרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. במרכז ובדרום מישור החוף, וכן בשפלה, ייתכנו הגבלות ראות עקב אד בינוני עד כבד.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. במישור החוף ובשפלה תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

ביום רביעי, מעונן חלקית עד בהיר. בצפון הארץ ובהרי המרכז תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-18

תל אביב: 14-21

באר שבע: 8-19

חיפה: 15-21

טבריה: 11-20

צפת: 8-14

אילת: 13-22