חבר הכנסת אבי מעוז, שמגדיר את עצמו כ״אופוזיציה מימין לממשלה״, הגיע לראיון פתוח אצל אלי גוטהלף בתוכנית כיכר FM, ופרש שורה של עמדות נחרצות בנושאים הרגישים ביותר שעל סדר היום הציבורי.

מהריבונות ביהודה ושומרון, דרך חוק הגיוס, ועד שאלות זהות, חינוך ושיימינג ציבורי - מעוז לא ניסה למצוא חן.

״חוק הריבונות עבר - ונתניהו הקפיא אותו״

מעוז חשף כי הצעת החוק שלו להחלת ריבונות על יהודה ושומרון עברה כבר בקריאה טרומית בכנסת, אך מאז מוקפאת בוועדת חוץ וביטחון.

לדבריו, ההקפאה אינה מקרית. ״יש לחצים אמריקאיים״, אמר, והבהיר כי לדעתו הממשלה מעדיפה הצהרות והכרזות על פני חקיקה בפועל.

מעוז הזהיר מפני הסתפקות ב״ריבונות דה־פקטו״ בלבד והזכיר את גוש קטיף כדוגמה כואבת: התיישבות בלי ריבונות משפטית, לדבריו, לא מחזיקה לאורך זמן.

״ריבונות היא חוק - לא סיסמה״

לטענתו, ממשלת ישראל יכולה להחיל ריבונות גם בלי תהליך חקיקה מורכב, אך כל עוד אינה עושה זאת, האחריות עוברת לכנסת.

״אם הממשלה לא מוכנה לפעול - הכנסת חייבת״, הדגיש, וקרא לשחרר את החוק לפחות לקריאה ראשונה בקדנציה הנוכחית.

חוק הגיוס: כן, אבל עם תנאים

מעוז התייחס גם לחוק הגיוס והציב שני תנאים ברורים לתמיכתו:

האחד – הסכמה מפורשת של הנהגת הציבור החרדי. השני - עיגון תנאי השירות לחרדים בפקודות מטכ״ל.

לדבריו, בלי עיגון כזה, הבטחות הצבא אינן שוות דבר. ״היום יש מפקד כזה, מחר מפקד אחר - והכל משתנה״, אמר, והוסיף כי גם מסגרות כמו ״חשמונאים״ אינן מספקות ללא הגנה פיקודית ברורה.

״אחדות כן - אחידות לא״

בהתייחס לדבריו של אביגדור ליברמן על ביטול נוסחים וביטול הרבנות הראשית הכפולה, מעוז יצא למתקפה אידיאולוגית.

לדבריו, השאיפה לאחדות אינה הצדקה למחיקת מסורות. ״אחדות לא אומרת טשטוש זהות״, אמר, והדגיש כי התורה אחת - אך המנהגים שונים, ויש לשמור עליהם.

שיימינג, איומים והמחיר האישי

ברגע אישי בראיון, התייחס מעוז לכך שהוא אחד האנשים המושמצים בזירה הציבורית. לטענתו, מדובר בדפוס קבוע: תקיפה אישית במקום ויכוח רעיוני.

הוא חשף כי גם משפחתו קיבלה איומים, אך הבהיר שהוא מוכן לשלם את המחיר. ״נכנסתי לפוליטיקה לא בשביל קריירה אלא בשביל אידיאולוגיה״, אמר.

זהות יהודית כבסיס למדינה

מעוז סיכם את תפיסת עולמו בקריאה לחזק את הזהות היהודית במדינת ישראל - לא רק בציבור הדתי אלא בכלל החברה.

״אנחנו לא מדברים על דתיים וחילונים - אנחנו מדברים על יהודים״, אמר, והדגיש כי חיזוק הזהות הוא הבסיס לעתיד המדינה.

הראיון שודר ב״כיכר FM״ בהגשת אלי גוטהלף. הפקה: נריה סעדיה