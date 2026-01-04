האם קואליציית הימין בדרך לפירוק? דובר תנועת ש"ס, אשר מדינה, הציב היום (ראשון) אולטימטום ולפיו ש"ס לא תהסס להפיל את תקציב המדינה במידה וחוק הגיוס לא יוסדר בהקדם.

"ש"ס לא תצביע על תקציב המדינה בלי שחוק הגיוס מאושר בקריאה שנייה ושלישית", הצהיר בריאיון לקול ברמה והוסיף: "החוק הזה הוא הדבר היחיד שיציל את עולם התורה. מה שיעצור את גל המעצרים זה לא הפגנות ברחובות – אלא חוק מוסדר".

בדבריו התייחס מדינה ללחץ המופעל עלאריה דרעי: "האירוע פוליטי לחלוטין. רואים בדרעי את הדמות שמחזיקה את הממשלה, ולכן כל הלחץ ממוקד עליו – הן מצד מעצרי הבחורים הספרדים והן מצד התקפות הקיצוניים". הוא חשף כי המדיניות בש"ס השתנתה: "בעבר דרעי לא היה מאשר דיבורים כה חריפים נגד מערכת המשפט כפי שהוצאנו לאחרונה. אנחנו מרגישים כבני ערובה".

במקביל עימות חזיתי בישיבת הממשלה. בעוד בש"ס מאיימים, בזירה המשפטית הרוחות סוערות. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון, הטיח בשרים במהלך ישיבת הממשלה כי הם נמצאים בתוך "משבר חוקתי". לדבריו, הממשלה מפרה את פסיקת בג"ץ בכך שלא גיבשה מדיניות אכיפה לגיוס תלמידי ישיבות שקיבלו צווים.

לימון לא עצר שם ועורר סערה כשקבע כי "ועדת חקירה ממלכתית היא המנגנון היחיד הראוי לחקירת מחדלי ה-7 באוקטובר. לציבור יש זכות לדעת מה הוביל לכשלים ומי צריך לשאת באחריות".

במערכת הפוליטית מעריכים כי הלחץ הכפול – מצד בג"ץ והיועמ"שית מחד, והאולטימטום החרדי מאידך – מציב את ממשלת נתניהו באחת מנקודות המבחן הקשות ביותר מאז הקמתה.