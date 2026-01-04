כיכר השבת
בדרך לבחירות?

ש"ס מציבה אולטימטום: "לא נצביע על תקציב המדינה אם חוק הגיוס לא יעבור בקריאה שניה ושלישית"

הכרזת מלחמה על בג"ץ? דובר תנועת ש"ס בהצהרה חסרת תקדים: "הדבר היחיד שיציל את עולם התורה הוא חוק, לא הפגנות". בצל הלחץ על הציבור הספרדי והמשבר החוקתי מול היועמ"שית, בש"ס מבהירים כי הממשלה לא תאריך ימים ללא פתרון מוסדר למעמד בני הישיבות. וגם: המתקפה החריפה של גיל לימון בממשלה (חרדי)

ש"ס מציבה אולטימטום לרה"מ (צילום: פלאש Photo by Yonatan Sindel/Flash90)

האם קואליציית הימין בדרך לפירוק? דובר , אשר מדינה, הציב היום (ראשון) אולטימטום ולפיו ש"ס לא תהסס להפיל את תקציב המדינה במידה וחוק הגיוס לא יוסדר בהקדם.

"ש"ס לא תצביע על תקציב המדינה בלי שחוק הגיוס מאושר בקריאה שנייה ושלישית", הצהיר בריאיון לקול ברמה והוסיף: "החוק הזה הוא הדבר היחיד שיציל את עולם התורה. מה שיעצור את גל המעצרים זה לא הפגנות ברחובות – אלא חוק מוסדר".

בדבריו התייחס מדינה ללחץ המופעל עלאריה דרעי: "האירוע פוליטי לחלוטין. רואים בדרעי את הדמות שמחזיקה את הממשלה, ולכן כל הלחץ ממוקד עליו – הן מצד מעצרי הבחורים הספרדים והן מצד התקפות הקיצוניים". הוא חשף כי המדיניות בש"ס השתנתה: "בעבר דרעי לא היה מאשר דיבורים כה חריפים נגד מערכת המשפט כפי שהוצאנו לאחרונה. אנחנו מרגישים כבני ערובה".

במקביל עימות חזיתי בישיבת הממשלה. בעוד בש"ס מאיימים, בזירה המשפטית הרוחות סוערות. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון, הטיח בשרים במהלך ישיבת הממשלה כי הם נמצאים בתוך "משבר חוקתי". לדבריו, הממשלה מפרה את פסיקת בג"ץ בכך שלא גיבשה מדיניות אכיפה לגיוס תלמידי ישיבות שקיבלו צווים.

לימון לא עצר שם ועורר סערה כשקבע כי "ועדת חקירה ממלכתית היא המנגנון היחיד הראוי לחקירת מחדלי ה-7 באוקטובר. לציבור יש זכות לדעת מה הוביל לכשלים ומי צריך לשאת באחריות".

במערכת הפוליטית מעריכים כי הלחץ הכפול – מצד בג"ץ והיועמ"שית מחד, והאולטימטום החרדי מאידך – מציב את ממשלת נתניהו באחת מנקודות המבחן הקשות ביותר מאז הקמתה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (61%)

לא (39%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
דיבורים...דיבורים..דיבור
אבי
3
מציע לראש הממשלה לפנות לציבור שהוא כלכך לא מדבר אליו וחומר לו בפשטות... אני יוצא לבחירות ומבקש אמון לשנות את השיטה של בחירת שופטי בית המשפט העליון ופיטורי הפרקליטה מיארה. וגיוס חרדים לפי מפתחות שהממשלה תקבע ולא לפי מפתחות שבתי המשפט יקבעו. רק ככה הוא יוכל לבנות אמון חזק מצד הבוחרים ולצאת לדרך להר
שמואל
2
ממשלת ביבי אין סיכוי שיעבור אם ביבי לא העביר עד עכשיו, להחליף ממשלה
אודי
צודק להחליף את ביבי דחוף
שמואל
1
הציבור החרדי מתנגד לחוק הגיוס בגלל ההסכמה לשמד של 50 אחוז.
אברך בן תורה מבני ברק

