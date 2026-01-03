אירוע מרגש התקיים בסוף השבוע ביישוב טל מנשה שבצפון השומרון, בו הוכתר הרב יצחק שטרן לתפקיד רב היישוב.

באירוע המיוחד השתתפו הרב הראשי לישראל הרה"ג ר' קלמן בר, ראש ישיבת כרם ביבנה הרב אהרון פרידמן, רב היישוב היוצא הרב ראובן עוזיאל, וראש מועצת שומרון יוסי דגן, יחד עם מאות מתושבי היישוב שרקדו והתרגשו לאורך הערב, ובירכו את הרב החדש אשר לפני כחצי שנה נבחר לתפקיד הרם, וכעת התקיים טקס המינוי שלו.

הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, בירך בחום ובהתרגשות את הרב שטרן: ״שיגדיל תורה ויאדיר, ביישוב הארץ ובתורה״.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן התייחס באירוע לבניין הארץ והתורה בצפון השומרון: כך אנו תופסים את רבני השומרון, בחזית ההנהגה, הכוח להנהיג את הפלא הזה, בחכמה, כהלכה, ביראת שמים - עם היכולת ללכת עם רוחו של כל אחד ואחד, להוסיף אור, להוסיף חסד, ואת זה עושה הרב שטרן עם כניסתו לתפקיד.

ראש המועצה בירך את קהילת טל מנשה על תהליך בחירת הרב, והוסיף: ״לא הרחק מכאן בעמק דותן בצפון השומרון התבצע חטא מכירת יוסף, לא הרחק מכאן בצפון השומרון, בחומש, שאנור, גנים, כדים, התבצע חטא מכירת יוסף של דורנו, עליו שילמנו כל כך הרבה, גם אנחנו כאן בשומרון, גם כאן בטל-מנשה, אבל מעולם מעולם לא איבדנו את החשבון, לא איבדנו את האמונה בקב"ה. ואנחנו מתקנים במסירות נפש ובסיעתא דשמיא, ומביאים אור עוד יותר גדול, מדליקים את האור מחדש ברצף, בגדלות, בכל צפון השומרון״.

הרב שטרן, בוגר ישיבת 'אור עציון', וממפוני נווה דקלים, שימש בחמש השנים האחרונות כראש הכולל בישיבת כרם ביבנה.

בנאום ההכתרה שלו, סיפר הרב שטרן שמאז הגירוש מגוש קטיף, טרדה את משפחתו שאלת השליחות שלהם בעולם.

"חיפשנו מה הם תפקידינו למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.

כשהגענו ל'טל מנשה' הֵבַנּוּ שמצאנו את ייעודנו.

חלומנו הוא להפוך את טל מנשה למרכז התורה והחסד בצפון השומרון.

להקים מוסדות חינוך, להרחיב את ההתיישבות, ולהאיר את העם באורה של תורת ארץ ישראל".

ראש ישיבת כרם ביבנה הרב אהרן פרידמן בירך אותו בחום על המינוי, וגם ישיבת כרם ביבנה מסרה: "ראשי הישיבה, הר"מים וכל בית הישיבה מברכים בברכה נאמנה את ידידנו היקר הרב יצחק שטרן שליט"א, מרבני הישיבה, לרגל מינויו לרבנות היישוב טל מנשה. ברכתנו לרב יצחק היקר ולבני משפחתו שחפץ ה' בידיו יצלח, ויזכה להרבות פעלים לתורה ולתעודה".