כיכר השבת
הנשיאה ברחה בשידור חי | ערבי נעצר לאחר שהבריח ילדה  • צפו

רוה"מ מצהיר - פירוק חמאס מנשקו הוא תנאי הכרחי | דרמה עולמית - ארה"ב כלאה את שליט וונצואלה ניקולס מדורו | מגמת עלייה בגיוס חרדים לצה"ל | הפגנות מחוץ ללשכות הגיוס היום | טרגדיה - זוהו גופותיהן של האחיות בשוויץ | דובר ש"ס מצהיר - לא נצביע על התקציב ללא חוק גיוס | תושב א-ארם נעצר בחשד להתעללות בחסרת ישע | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני |(היום בכיכר) צפו

3תגובות

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    2
    אין בפנים תוכן זה רק 31 שניות ואין כותרת
    אברום אברמוביץ'
    1
    טעות בעריכה
    העלתם קצר מידי
    צודקקק טעות בסירטון
    יי

