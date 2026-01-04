כותרות היום • צפו הנשיאה ברחה בשידור חי | ערבי נעצר לאחר שהבריח ילדה • צפו רוה"מ מצהיר - פירוק חמאס מנשקו הוא תנאי הכרחי | דרמה עולמית - ארה"ב כלאה את שליט וונצואלה ניקולס מדורו | מגמת עלייה בגיוס חרדים לצה"ל | הפגנות מחוץ ללשכות הגיוס היום | טרגדיה - זוהו גופותיהן של האחיות בשוויץ | דובר ש"ס מצהיר - לא נצביע על התקציב ללא חוק גיוס | תושב א-ארם נעצר בחשד להתעללות בחסרת ישע | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני |(היום בכיכר) צפו

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 20:40