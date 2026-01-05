נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, העביר הלילה (בין ראשון לשני, שעון ישראל) מסר חד משמעי ומאיים לעבר המשטר באיראן שלא יעז לפגוע במפגינים במדינה.

בשיחה עם כתבים באייר פורס 1, בדרכו חזרה לבית הלבן, התבטא הנשיא טראמפ: "אנחנו עוקבים מקרוב אחרי מה שקורה באיראן, אם הם יהרגו מפגינים כמו שהם עשו בעבר - הם יקבלו מכה מאוד חזקה".

כזכור, רק בסוף השבוע התבטא הנשיא: "אם הם ימשיכו להרוג באלימות מפגינים שלווים, נבוא להצלתם. אנחנו מוכנים לפעולה".

בתוך כך, עיתון הטיימס הבריטי דיווח לפנות בוקר כי המנהיג העליון של איראן, עלי ח׳אמנאי, נערך לאפשרות שהמשטר שלו לא יצליח להכיל את הפגנות הענק, אז הוא יימלט לבירת רוסיה, מוסקבה.

על פי הדיווח המבוסס על דו"ח מודיעין שהגיע לידי העיתון, ח׳אמנאי הכין תוכנית לבריחה מאיראן במקרה בו משמרות המהפכה לא יצליחו להשתלט על ההפגנות במדינה.

המנהיג העליון מתכנן לברוח מאיראן יחד עם כעשרים מיועציו וקרובי משפחה, מהלך דרמטי שיצא אל הפועל אם יבין שהצבא האיראני אינו נשמע בקולו.

כזכור, המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן קיימה בליל שבת ישיבת חירום דחופה בצל תחושת בהלה חסרת תקדים בצמרת השלטון, כך לפי דיווח של ה'ניו יורק טיימס'.

שלושה גורמים רשמיים בטהרן אישרו כי בכירי הרפובליקה האסלאמית הודו בדיונים סגורים כי המשטר נקלע ל"מצב הישרדות", כשהוא ניצב בפני שילוב קטלני של תסיסה אזרחית אלימה ואיומים צבאיים מוחשיים מצד ישראל וארצות הברית.

לפי הדיווח הדרמטי, בישיבה הלילית דנו הבכירים בדרכים לריסון המהומות תוך ניסיון להימנע מהפעלת כוח קטלני נרחב, מתוך חשש שמרחץ דמים ברחובות יעניק לנשיא דונלד טראמפ את העילה להתערבות צבאית.

ארגוני זכויות אדם מערביים דיווחו אמש כי לפחות 16 בני אדם נהרגו עד כה במחאות באיראן.

כוחות ביטחון איראניים השתמשו אמש בגז מדמיע ופתחו בעימותים פיזיים נגד סוחרים ובעלי חנויות בלב טהרן, בניסיון לאלצם לפתוח מחדש את העסקים לאחר ימי שביתה.

עיקר המתיחות נרשמה בבזאר המרכזי ובמרכזי הקניות "עלאדין" ו"צ'ארסו", שם פטרלו יחידות רכובות על אופנועים לאורך ציר ג'ומהורי. סרטונים מהשטח תיעדו המונים צועקים "בי-שארף" (חסרי כבוד) לעבר השוטרים, בעוד שביתות מסחר דומות דווחו גם בערים ניריז ומרבדשט שבדרום המדינה.