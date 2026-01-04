צפו בתיעוד הנרחב בהשתתפות המונים : המונים קיבלו את פני תלמיד כסא רחמים שעצר בעוון לימוד תורה בהשתתפות המונים ולקול כלי נגן ומנעימי זמר, קיבלו המונים את פניו של בבחור יאיר סעדה ברחבה של ישיבת כסא רחמים בבני ברק | קודם לכן, נערך מעמד קבלת פנים בבית המדרש לנדבורנא בהשתתפות גדולי ישראל מכל העדות, יחד עם ראשי ישיבות וקהל עצום לבני הישיבות שנעצרו בעוון לימוד תורה והושלכו למעצר | צפו בתיעוד הנרחב (חרדים)

נש נחמן שטרנהרץ כיכר השבת | 22:24