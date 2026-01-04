כיכר השבת
צפו בתיעוד הנרחב

בהשתתפות המונים : המונים קיבלו את פני תלמיד כסא רחמים שעצר בעוון לימוד תורה

בהשתתפות המונים ולקול כלי נגן ומנעימי זמר, קיבלו המונים את פניו של בבחור יאיר סעדה ברחבה של ישיבת כסא רחמים בבני ברק | קודם לכן, נערך מעמד קבלת פנים בבית המדרש לנדבורנא בהשתתפות גדולי ישראל מכל העדות, יחד עם ראשי ישיבות וקהל עצום לבני הישיבות שנעצרו בעוון לימוד תורה והושלכו למעצר | צפו בתיעוד הנרחב (חרדים)

המעמד בישיבת כסא רחמים (צילום: חנוך)
המעמד בישיבת כסא רחמים (צילום: חנוך)
המעמד בישיבת כסא רחמים (צילום: חנוך)
המעמד בישיבת כסא רחמים (צילום: חנוך)
המעמד בישיבת כסא רחמים (צילום: חנוך)
המעמד בישיבת כסא רחמים (צילום: חנוך)
המעמד בישיבת כסא רחמים (צילום: חנוך)
המעמד בישיבת כסא רחמים (צילום: חנוך)
המעמד בישיבת כסא רחמים (צילום: חנוך)
המעמד בישיבת כסא רחמים (צילום: חנוך)
המעמד בישיבת כסא רחמים (צילום: חנוך)
המעמד בישיבת כסא רחמים (צילום: חנוך)
המעמד בישיבת כסא רחמים (צילום: חנוך)
המעמד בישיבת כסא רחמים (צילום: חנוך)
המעמד בישיבת כסא רחמים (צילום: חנוך)
המעמד בישיבת כסא רחמים (צילום: חנוך)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר