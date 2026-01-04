עשרות קיצוניים התאספו הבוקר (ראשון) סמוך ללשכת הגיוס בתל השומר בקרית אונו, במחאה על יום גיוס של חטיבת החשמונאים.

מדובר ביום גיוס של תלמידי ישיבת משמר התורה של הרב לייבל, שהגיעו הבוקר ללשכת הגיוס, על מנת להתגייס לחשמונאים.

משטרת ישראל פועלת במקום בכוחות מתוגברים לשמירה על הסדר הציבורי, לצד הכוונת התנועה. המפגינים ניסו לחסום כלי רכב תוך שכיבה על הכביש. השוטרים חילצו את הרכבים.

השוטרים ממשיכים בפעילות במקום על מנת לשמור על הסדר הציבורי ולאבטחת הגעתם של הבאים ללשכת הגיוס.

הסדרי תנועה:

▪️רח' יעקב דורי בקרית אונו חסום מרח' המלך שלמה ועד רח' לוי אשכול.

▪️לא תתאפשר כניסה ליעקב דורי דרך רח' נחל שניר ולא דרך רח' נחל גמלא.

▪️קיים צפי לעומסי תנועה בכביש 461 בצומת "בית בפארק" ועד צומת מסובים בשני הכיוונים.

▪️נחסמה הפנייה מרח' מבן גוריון לרח' יעקב דורי.

"אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהמנע מהגעה לאזור", נמסר מהמשטרה, שם הוסיפו: "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".