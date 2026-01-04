כיכר השבת
קיצוניים מפגינים מהבוקר סמוך ללשכת הגיוס - ביום גיוס של 'חשמונאים' | צפו

עשרות קיצוניים מפגינים משעות הבוקר המוקדמות בסמוך ללשכת הגיוס בתל השומר, על רקע יום גיוס של החטיבה החרדית - חשמונאים, המשטרה מעדכנת על שינויים בהסדרי התנועה (חדשות חרדים)

הפגנה בלשכת גיוס הבוקר (צילום: דוברות המשטרה)

עשרות קיצוניים התאספו הבוקר (ראשון) סמוך ללשכת הגיוס בתל השומר בקרית אונו, במחאה על יום גיוס של חטיבת החשמונאים.

מדובר ביום גיוס של תלמידי ישיבת משמר התורה של הרב לייבל, שהגיעו הבוקר ללשכת הגיוס, על מנת להתגייס לחשמונאים.

משטרת ישראל פועלת במקום בכוחות מתוגברים לשמירה על הסדר הציבורי, לצד הכוונת התנועה. המפגינים ניסו לחסום כלי רכב תוך שכיבה על הכביש. השוטרים חילצו את הרכבים.

השוטרים ממשיכים בפעילות במקום על מנת לשמור על הסדר הציבורי ולאבטחת הגעתם של הבאים ללשכת הגיוס.

הסדרי תנועה:

▪️רח' יעקב דורי בקרית אונו חסום מרח' המלך שלמה ועד רח' לוי אשכול.

▪️לא תתאפשר כניסה ליעקב דורי דרך רח' נחל שניר ולא דרך רח' נחל גמלא.

▪️קיים צפי לעומסי תנועה בכביש 461 בצומת "בית בפארק" ועד צומת מסובים בשני הכיוונים.

▪️נחסמה הפנייה מרח' מבן גוריון לרח' יעקב דורי.

"אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהמנע מהגעה לאזור", נמסר מהמשטרה, שם הוסיפו: "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (43%)

לא (57%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

10
וידוי אישי - הייתי בישיבה והעברתי את הזמן, חוויתי ירידה גדולה ברוחניות. התגייסתי ומאז אני פורץ ועולה ברוחניות ובהגשמה עצמית לא מפסיק להודות לקב"ה שהתגייסתי. אבא תודה !!!
החייל החרדי
יירבו כמותך בישראל
אלי
9
אסור להתגייס לצבא שמטרתו לא לפעול על פי התורה אלא לפי דעות המערב
בדץ בית יוסף
8
כבר לא קיצוניים אלא מיינסטרים
יהודה המכבי
מיינסטרים זה מי שמתנגד לגיוס בחורי ישיבות דווקא.
לא נכון
7
הבן שלי מאז שהוא אצל הרב לייבל הוא התחיל ללמוד ברצינות, ונהפך לבן תורה אמיתי ! תיזהרו מלדבר נגד הרב לייבל
אמא אחת
6
מי שאין תורתו אומנותו - חייב להתגייס. תודה רבה !
יוני
5
משוגעים - מי שרוצה להתגייס, תניחו לו
נחמיה
4
למה הכותרת היא לא: חרדים מפגינים נגד קיצוניים שהולכים לצבא....
חושב
3
זה כל כך פשוט, אם הקיצונים לא נותנים למי שרוצה להתגייס להתגייס, הקיצונים החילונים יגייסו גם את העילויים.
ישבה בחור
2
זה פשט נורא לחסום כבישים תפגינו על המדרכות זה ממש גזל זמן
HGTFCJYH
1
לא 'קיצוניים'. אלו 'חלק מהציבור'. ככה בדיוק זה אמור להיות, יש את 'כלל' הציבור, ו'חלק ממנו' מפגין.
יהודי (ולא מתבולל כמו החילוניים)

