אסון בעיר התורה והחסידות

בני ברק: בת שנה וחצי לא התעוררה משנתה | מותה נקבע בדרך לבית החולים

כוחות הצלה ביצעו פעולות החייאה על פעוטה שלא חשה בטוב ולא התעוררה משנתה | למרבה הצער מותה נקבע בדרך לבית החולים (חרדים)

כוחות הצלה הוזעקו הבוקר (ראשון) לבית משפחה ב, לאחר שפעוטה לא תהעוררה משנתה. כוחות ההצלה ביצעו החייאה ופינו אותה לבית החולים כשמצה מוגדר אנוש, אך במהלך הנסיעה לבית החולים הפראמדיקים נאלצו לקבוע את מותה.

ישראל גיגי חובש איחוד הצלה שהגיע ראשון לזירה סיפר: "נמסר לנו במקום כי היא לא התעוררה משנתה לאחר שלא חשה בטוב בימים האחרונים. ביצעתי בה פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים שניידר תוך המשך פעולות החייאה במצב אנוש".

חובשי הצלה יעקב טהרני ודניאל הורברג מדווחים: "כשהגענו למקום, הביאו לנו תינוקת כבת שנה וחצי כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק ולא נשימה, לאחר שככל הנראה לא התעוררה משנתה.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בה פעולות החייאה מתקדמות אשר כללו ביצוע עיסויים ומתן סיוע נשימתי, אך למרבה הצער נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותה בדרכם לבית החולים".

1
מה השם לתפילה?
אילה

