כוחות הצלה הוזעקו הבוקר (ראשון) לבית משפחה בבני ברק, לאחר שפעוטה לא תהעוררה משנתה. כוחות ההצלה ביצעו החייאה ופינו אותה לבית החולים כשמצה מוגדר אנוש, אך במהלך הנסיעה לבית החולים הפראמדיקים נאלצו לקבוע את מותה.

ישראל גיגי חובש איחוד הצלה שהגיע ראשון לזירה סיפר: "נמסר לנו במקום כי היא לא התעוררה משנתה לאחר שלא חשה בטוב בימים האחרונים. ביצעתי בה פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים שניידר תוך המשך פעולות החייאה במצב אנוש".

חובשי הצלה יעקב טהרני ודניאל הורברג מדווחים: "כשהגענו למקום, הביאו לנו תינוקת כבת שנה וחצי כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק ולא נשימה, לאחר שככל הנראה לא התעוררה משנתה.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בה פעולות החייאה מתקדמות אשר כללו ביצוע עיסויים ומתן סיוע נשימתי, אך למרבה הצער נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותה בדרכם לבית החולים".