מחדר הכלא לחדר האוכל | כך קידמו בחורי 'חיים עוזר' את אסיר עולם התורה

ברוב רגש התקיים אמש מעמד קבלת פנים רבתי בחדר האוכל בישיבת 'חיים עוזר' לרגל שחרורו של הבחור החשוב יצחק רביבו מכלא 10 שם ריצה מאסר למשך 17 יום • הערב, מעמד ענק בבני ברק בראשות גדולי ישראל וראשי ישיבות הספרדיות ברחבת ישיבת 'כסא רחמים' (חרדים)

קבלת פנים לאסיר יצחק רביבו (צילום: יענקי לוין)

אמש (מוצ"ש), נערך מעמד קבלת פנים מרגש בחדר האוכל של ישיבת "רבנו חיים עוזר" בבני ברק, לרגל שחרורו של הבחור יצחק רביבו, תלמיד הישיבה, אשר ריצה 17 ימי מאסר בכלא הצבאי בשל עמידתו האיתנה על זכותו ללמוד תורה. המעמד נערך בראשות ראש הישיבה הגאון רבי מנחם צבי ברלין ובהשתתפות בני הישיבה.

כפי שדיווחנו, הערב (ראשון) ייערך המעמד המרכזי והגדול "אני חומה" ברחבת ישיבת כסא רחמים, בהשתתפות גדולי ישראל, חברי מועצת חכמי התורה, ראשי ישיבות, תלמידים ובני הציבור הרחב. לכבודם של שני הבחורים ששוחררו מערב שבת: יאיר סעדה, תלמיד ישיבת כסא רחמים, ויצחק רביבו, תלמיד ישיבת רבנו חיים עוזר.

האירוע ייפתח בתהלוכת שירה וזמרה מרוממת, וישאו בו דברים רבנים וראשי ישיבות. הישיבות הספרדיות בבני ברק ומרחבי הארץ הביעו את הצטרפותן למעמד.

המעמד יתקיים היום, יום ראשון ט"ו טבת תשפ"ו, בשעה 20:30 ברחבת ישיבת כסא רחמים, בצומת הרחובות עוזיאל – הר סיני, בני ברק.

קבלת פנים לאסיר יצחק רביבו (צילום: יענקי לוין)
קבלת פנים לאסיר יצחק רביבו (צילום: יענקי לוין)
קבלת פנים לאסיר יצחק רביבו (צילום: יענקי לוין)

1
בס"ד איזה ראש ישיבה המתוק הרב שליט"א זכיתי ללמוד אצלו איזו שמח התורה עם כל חידוש ורעיון
הגרמנ"צ שליטא

