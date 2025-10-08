בעוד שיחות המשא ומתן במצרים נכנסו ליומן השלישי, אתרי ההימורים בארה"ב עסוקים גם הם בשאלה שמטרידה כל ישראלי ויהודי בימים אלו: האם תהיה עסקת חטופים?

אתר ההימורים הפופולארי 'פולימרקט' הוא פלטפורמה מקוונת בו מהמרים חורצים את גורלם של פוליטיקאים, של מועמדים לנשיאות, או מהמרים על שלל נושאים העומדים על סדר היום.

המהמרים נשאלו:

"האם חמאס ישחרר את כל בני הערובה הישראלים עד ה-31 באוקטובר?"

למרבה הצער, רק 35% מאמינים שעד סוף החודש ישוחררו כלל החטופים, כאשר 65% מהמצביעים שמו את כספם על כך שהדבר לא יקרה, חלילה.