האם תהיה עסקה בעזה וחמאס ישחרר את כל החטופים? זה מה שסבורים המשקיעים | סקירה 

בעוד העולם ממתין לראות את תוצאות המשא ומתן בשארם א-שייח', באתר ההימורים 'פולימרקט' כבר מצטיירת תמונת מצב מעניינת | מה אומרים המשקיעים על עסקה בעזה? האם יש יותר סיכויים לסיום המלחמה מאשר לשחרור החטופים? ומה הסיכויים שישתחררו לפחות חלק? הנתונים המלאים (חדשות) 

בעוד שיחות המשא ומתן במצרים נכנסו ליומן השלישי, אתרי ההימורים בארה"ב עסוקים גם הם בשאלה שמטרידה כל ישראלי ויהודי בימים אלו: האם תהיה עסקת חטופים?

אתר ההימורים הפופולארי 'פולימרקט' הוא פלטפורמה מקוונת בו מהמרים חורצים את גורלם של פוליטיקאים, של מועמדים לנשיאות, או מהמרים על שלל נושאים העומדים על סדר היום.

המהמרים נשאלו:

"האם ישחרר את כל בני הערובה הישראלים עד ה-31 באוקטובר?"

למרבה הצער, רק 35% מאמינים שעד סוף החודש ישוחררו כלל החטופים, כאשר 65% מהמצביעים שמו את כספם על כך שהדבר לא יקרה, חלילה.

מנגד, רוב המשקיעים מאמינים שתהיה הפסקת אש בעזה כבר בקרוב. המשמעות היא שיש יותר סיכויים לסיום המלחמה מאשר לשחרור החטופים, בעוד המשקיעים מאמינים שייתכן מצב בו החטופים יוותרו חלילה בעזה - בעוד ישראל תנצור את האש.

על השאלה אם תהיה הפסקת אש עד ה-31 באוקטובר הימרו רוב המשתתפים - כ-61% שאכן כך יהיה.

מחר, צפוי נשיא ארה"ב לפגוש את נשיא פילנד. לפי 59% מהמהמרים, הנשיא צפוי להזכיר את חמאס בנאומו, מה שאומר שהאמריקנים משוכנעים שהנושא העזתי נמצא בהחלט על סדר היום של הנשיא.

מנגד, רוב קטן של 61% מאמינים שחמאס אכן ישחרר מספר מסוים של חטופים לפני ה-31 באוקטובר, אם כי כאמור לא את כולם.

