לילה של התעלות זקני החסידים פיזזו על הספסלים | צפו ברגעי השמחה הסוחפים באלכסנדר בהיכל ביהמ"ד אלכסנדר נערכה אמש - מוצאי יו"ט ראשון, שמחת בית השואבה בראשות האדמו"ר שישב בראש השולחן ועודד השירה בעוז | בשעות נעלות אלו פרצו החסידים בריקודים סוחפים ומלאי דבקות בלהט של "זמן שמחתנו", כשזקני החסידים מפזזים על הספסלים במרכז היכל ביהמ"ד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:08