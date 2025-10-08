כיכר השבת
לילה של התעלות

זקני החסידים פיזזו על הספסלים | צפו ברגעי השמחה הסוחפים באלכסנדר

בהיכל ביהמ"ד אלכסנדר נערכה אמש - מוצאי יו"ט ראשון, שמחת בית השואבה בראשות האדמו"ר שישב בראש השולחן ועודד השירה בעוז | בשעות נעלות אלו פרצו החסידים בריקודים סוחפים ומלאי דבקות בלהט של "זמן שמחתנו", כשזקני החסידים מפזזים על הספסלים במרכז היכל ביהמ"ד (חסידים)

שמחת בית השואבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית השואבה בחצה"ק אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (63%)

לא (37%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

לפני המבוגרים

|

לילה של התעלות

|

מתוך דבקות והתעלות

|

בְּשָׁעָה טוֹבָה וּמוּצְלַחַת

|

מערכה גורלית

||
7

"בו יותר מבשלוחו"

||
2

בהיכל החדש

|

רגעים מיוחדים

|

בין שמים למים

||
1

המנגינה הקדושה 

||
2

שעות נעלות

|

במרכז בורו פארק

||
1

רגעים נשגבים

|

טובִים מְאורות

|

בצל ממלא מקומו

|

במרכז החסידות בנתניה

||
1

הגבאים נעמדו מאחור

||
2

בעיר התורה בארה"ב

|

הרחבה משמעותית

||
2

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר