כיכר השבת
ריב חמולות

קטטה פרצה במדרגות בית המשפט בבאר שבע - שתי פצועים קשה במקום | תיעוד

אירוע אלימות חריג וקשה התרחש לפני שעה קלה בבית המשפט בבאר שבע | צוותי רפואה העניקו סיוע רפואי לשני צעירים שנפצעו קשה וקל בעקבות אירוע אלימות ברחבת הכניסה לבית המשפט | סך הכול נפצעו חמישה בני אדם בתקרית | תיעוד (משטרה)

1תגובות
המהומה בבית המשפט (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

גבר כבן 30 וצעיר כבן 24 נפצעו היום (שני) באורח קשה מדקירות בכניסה לבית המשפט בבאר שבע. לפי החשד, מדובר בקטטה בין חמולות בדואיות והרקע פלילי. צוותי מד"א פינו אותם לבית החולים סורוקה בעיר. סך הכול נפצעו חמישה בני אדם בתקרית.

מאיחוד הצלה נמסר כי צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי לשני צעירים שנפצעו קשה וקל בעקבות אירוע אלימות ברחבת הכניסה לבית המשפט ברחוב התקווה בעיר. סך הכול נפצעו חמישה בני אדם בתקרית.

חובשי איחוד הצלה אדיר נחמני ודניאל לוי מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הם נפצעו מאירוע אלימות. הענקנו בזירה סיוע רפואי ראשוני לשני הצעירים (בגילאי 25) שמצבם בשלב זה מוגדר קשה וקל. לאחר מכן הם פונו לבית החולים סורוקה להמשך קבלת טיפול רפואי".

פרמדיק מד"א מאלק אבו ערארה סיפר: "כשהגענו למקום ראינו 3, בהם: 2 פצועים שוכבים ברחוב, בהכרה מלאה וסובלים מפציעות חודרות קשות בגופם ופצוע נוסף שנפצע באורח קל. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
*שני פצועים ולא שתי
דקדקן

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר