גבר כבן 30 וצעיר כבן 24 נפצעו היום (שני) באורח קשה מדקירות בכניסה לבית המשפט בבאר שבע. לפי החשד, מדובר בקטטה בין חמולות בדואיות והרקע פלילי. צוותי מד"א פינו אותם לבית החולים סורוקה בעיר. סך הכול נפצעו חמישה בני אדם בתקרית.

מאיחוד הצלה נמסר כי צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי לשני צעירים שנפצעו קשה וקל בעקבות אירוע אלימות ברחבת הכניסה לבית המשפט ברחוב התקווה בעיר. סך הכול נפצעו חמישה בני אדם בתקרית.

חובשי איחוד הצלה אדיר נחמני ודניאל לוי מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הם נפצעו מאירוע אלימות. הענקנו בזירה סיוע רפואי ראשוני לשני הצעירים (בגילאי 25) שמצבם בשלב זה מוגדר קשה וקל. לאחר מכן הם פונו לבית החולים סורוקה להמשך קבלת טיפול רפואי".

פרמדיק מד"א מאלק אבו ערארה סיפר: "כשהגענו למקום ראינו 3, בהם: 2 פצועים שוכבים ברחוב, בהכרה מלאה וסובלים מפציעות חודרות קשות בגופם ופצוע נוסף שנפצע באורח קל. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים".