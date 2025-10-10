כיכר השבת
ההארכה התקבלה

רון דרמר חשף בישיבת הממשלה: מדוע הוא עומד לפרוש מתפקידו?

הדד-ליין שקיבל מאשתו, ההחלטה להמשיך בתפקיד בעקבות ניצחון הנשיא טראמפ, והחשאיות סביב התקיפה באיראן: רון דרמר חשף מדוע הוא פורש מהממשלה, וסיפר את העובדות סביב עסקת החטופים (פוליטי)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

ראש הממשלה בנימין נתניהו סיפר לאחרונה כי רון דרמר, צפוי לפרוש מתפקידו כשר בממשלה. מוטי קסטל, מביא בערוץ 14 ציטוטים של דרמר מישיבת הממשלה הלילה, במהלכה סיפר מדוע הוא פורש.

"בתחילת התפקיד אשתי שמה לי דד-ליין: שנתיים. הייתי אמור לסיים בדצמבר 24, אבל אז התברר שטראמפ נבחר לקדנציה שניה. אי אפשר לפספס הזדמנות כזו לעשות דברים גדולים – אז אשתי האריכה ונתנה לי עד ה-15 ביוני.

"לא יכולתי לגלות לה כמובן שב-12 ביוני אנחנו נתקוף באיראן. טוב, אז היא נתנה לי הארכה לעוד חצי שנה ואז קיצרה להושענא רבה. עכשיו בהושענא רבה משתחררים החטופים, נראה מה יהיה בהמשך".

דרמר המשיך: "אני רוצה להודות לראש הממשלה. הוא עמד מול לחצים אדירים, אין לכם מושג איזה ניווט הוא היה צריך לעשות. התוכנית של טראמפ תשיג את כל יעדי המלחמה ואת כל החטופים. אני מודה לאשתי שעמדה מול השמצות ושקרים נגדי ונגד משפחתי.

"הכל היה שקר – כמו שאמרו שאמרתי לטראמפ בנובמבר שכל החטופים מתו. שקר! זה קשה לציבור להבין, אבל מי שהתעסק עם זה יודע את האמת. למי שאכפת מהחטופים זה לציבור שלנו ולממשלה שלנו. ראש הממשלה הביא אותנו למצב שאנחנו משחררים את כל החטופים. כשהפרוטוקולים ייצאו – אנשים ידעו את האמת".

