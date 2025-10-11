על מה תמהו המלאכים בשמחת תורה?

סיפר האדמו"ר הזקן בשם הבעל שם טוב הקדוש, על המעלה וחשיבות שמחת תורה, ואמר בשבת ויום טוב שהציבור קם באיחור, ממה שקם ביום חול.

ובפרט, אחרי סעודת יום טוב וההקפות של ליל שמחת תורה, שאז ישנים קצת יותר, אבל, בשמחת תורה המלאכים לא עושים את ה"עבודה" שישראל עושים, ולכן, הם קמים בשמחת תורה מוקדם – כתמיד.

בבוקר, בשעה שהמלאכים רוצים לומר שירה לפני הקב"ה, הם לא יכולים לעשות זאת בלי 'נשמות' עם ישראל, כמו שכתוב: "ברן יחד כוכבי בוקר" (איוב, ל"ח, ז').

וסיפר בעל התניא בשמו של הבעל שם טוב הקדוש, שבבוקרו של שמחת תורה, הלכו המלאכים 'לסדר' את הגן עדן, ולפתע מצאו שם 'חפצים' שלא היה מובן להם מה הם עושים בגן עדן: גרביים, נעלים...

תמהו מאוד המלאכים, כיון שהיו רגילים למצוא בגן עדן: ציצית, תפילין... אבל לא נעלים וגרביים...

הלכו המלאכים לברר את הענין אצל המלאך גבריאל, וענה להם המלאך גבריאל שה'סחורה' הזאת שייכת לו!

ואמר המלאך גבריאל ש'סחורה' זו נשארה מהריקודים של היהודים שרקדו בשמחת תורה עם התורה, והתחיל לספור את המנעלים: אלה מקאמינער, אלה ממעזריטש וכו'

ובזאת התגאה המלאך מיכאל על המלאך מט"ט (מטטרו"ן) [עמק המלך, שער עולם התוהו], שהוא יעשה "כתר" יותר מעולה לקב"ה מהמנעלים שנקרעו בריקודי שמחת תורה, וזהו - כתר יותר מעולה, מהכתר שעושה המלאך מט"ט, שהוא קושר קשרים לקונו - בתפילותיהם של ישראל (ספר השיחות תש"א).

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

החוזה מלובלין אומר בשמו של הבעל שם טוב הקדוש, שאמר, שנאמר לו מפי אליהו הנביא זכור לטוב

מי שמתפלל בכוונה כראוי, בשלושה הימים: "הושענא רבה, שמיני עצרת ושמחת תורה", אז מסוגל - להתפלל כל השנה בכוונה (שער יששכר).

"אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים":

בזמן ההקפות בשמחת תורה היה נוהג הבעל שם טוב הקדוש לומר בעצמו הרבה מהפסוקים של: "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים", ולפעמים גם היה מבאר את הפסוקים, ובחלק מהפסוקים היה מכבד את ה'חברא קדישא' (ספר השיחות, תש"ד).

"עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר":

אומר הבעל שם טוב הקדוש: "ושומחיה מאושר", את התיבה:

"תומכיה" אפשר לקרוא כאילו "ושומחיה" (שי"ן שמאלית).

שמי שמשמח עצמו (= שומח עצמו) עם התורה, ומשמח את התורה, זוכה להיות מאושר בבנים ובני בנים, עוסקים בתורה ובמצוות.

אמר האדמו"ר ה"צמח צדק":

הבעל שם טוב הקדוש אמר תורה זו לפני מאה שנה, וגם עתה הוא אומר תורה זו בגן עדן (ספר השיחות תרצ"ט, עמוד 306).

בשבת בראשית מאיר אור מיוחד - אור החכמה:

אומר הבעל שם טוב הקדוש: "אור החכמה" - האור והחיות של החכמה, המאיר בעוצמה בשבת בראשית, נמשך ומאיר על כללות השנה, וממנו כל ימי השנה מקבלים אור וחיות (ספר השיחות תש"י).

יהי רצון שאור התורה יאיר על כל אחד מישראל, ויזכו כלל ישראל לשנה טובה ומבורכת, בכל הברכות והישועות בגשמיות וברוחניות, אמן!