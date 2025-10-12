ליל הושענא רבא –

גילוי רחמי השם לפני חיתום הדין

ליל הושענא רבה, הוא ההזדמנות שלך לשנות מה שנכתב בגזר דינך בר"ה, ונחתם ביום כיפור, כי:

'פתקאות' גזר הדין עדיין לא הועברו לחתימה סופית, ועדיין אין אישור סופי להוציא ל'פועל' את מה שנגזר על האדם.

רק בחצות ליל הושענא רבה נמסרים ה'פתקים':

ועד חצות ניתן לעורר רחמי שמים לשנות את גזר הדין!

הושע – נ"א: ליל הושענא רבה הוא היום ה - 51 מר"ח אלול עד ליום זה, ורמוז במילה נ"א, תבקש להיוושע בליל הושענא רבה, על לילה זה כתוב:

"ממתינים לו עד הערב" – עד הלילה בחצות! (שקלים פ"ה מ"ה).

בלילה זה, ניתן לזכות לברכות וישועות בזכות גילוי רחמי השם העליונים, שמתגלים בלי גבול ומידה!

איך לבקש ישועות?

בליל זה, הקב"ה ברחמיו מחלק ישועות לכולם במתנת חינם, ואין צורך להוכיח אם אתה ראוי לישועות, רק - תבקש ותקבל...

ליל הושענא רבה הוא ליל הערבות החבוטות, ומלמד אותנו איך מבקשים בלילה זה.

הערבה - מסמל להכנעה: תבוא לבקש בהכנעה כמו ערבה, תרגיש שאתה כערבה שחובטים ברצפה, תאמר לקב"ה:

אין בי - תורה ומצות, אין בי - טעם וריח, אני לא חשוב כמו 'ערבה' חבוטה זו!

נותרה לי רק אפשרות להשתמש בשפתיי שדומות – לערבה חבוטה!

בקשה כזאת מעומק הלב בביטול והכנעה - זוכה לישועות!

גילוי רחמי האב על בניו

הישועות שניתן לקבל בליל הושענא רבה נובעים:

מהאהבה והקשר הטיבעי שיש בין הקב"ה לעם ישראל, כקשר בין - אב לבנו!

אבינו אב רחמן, מרחם על בניו בלי סיבה, בלי - טעם וריח, כי:

אף אם הבן אינו עושה את רצון אביו או מתרחק ממנו או חוטא כלפיו! בן תמיד נשאר בן!

בורא עולם מגלה את רחמיו על בניו, ומוכן לשנות את גזר דינם שלא לפי מעשיהם.

הבחירה בידך – רוצה לקבל רחמים?

הקב"ה מעורר רחמיו מצידו, ומחלק ישועות בזכות שהוא:

"חלק ה' עמו" ואנו 'חלק' מעצמותו – 'חלק' אלוק ממעל! ('שפת אמת', סוכות תרל"א).

רחמי ה' מתגלים על מי שמתקרב ודבק בקב"ה, כפי שמובטח:

"ואתם הדבקים בה' אלוקיכם – חיים כולכם היום"!

ובלילה זה, מי שרוצה לשנות את גזר דינו עובר מבחן:

האם יבוא להתייחד עם הקב"ה ולבקש ממנו צרכיו.

'הושיעני' – אפילו שאין בי טעם וריח!

כל בקשה ודיבור עם הקב"ה – פועלת ישועות, כי הפניה לקב"ה מוכיחה:

שאין לך יכולת - להושיע את עצמך, ורק הקב"ה - יכול להושיע אותך!

תכיר שכוחך 'מוגבל' ואתה כ'אין' כלום ממש - ותיוושע!

החסדים והישועות שיזרמו אליך יוכיחו:

ש'אין עוד מלבדו' – לעולם יש רק מלך אחד!

חיתום הסופי – וירידת השפע בפועל

מי שבמהלך השנה קשריו עם הקב"ה חסרי טעם וריח כ'ערבה', ובא בלילה זה לבקש "הושע-נא", מוכיח:

שיש לו רצון לחזור להתקרב לקב"ה - מלך העולם.

בהושענא רבה ירידת השפע מקבלת את:

ה'חותם' הסופי של המלכות, דהיינו - ירידת השפע בפועל! וידוע כי:

"יפה צעקה לאדם, בין קודם - גזר הדין, לבין לאחר - גזר הדין" (ר"ה, ט"ז).

מי שחכם, בלילה זה צועק את צעקת ליבו לבורא עולם, ו'חוטף' ישועות לכל השנה:

כל תפילה ודיבור, בקשה וצעקה, בכוחה - לשנות את הדין שנגזר!

הושענא רבא – מעיד על כל השנה!

ידוע בשם הבעל שם טוב הקדוש שקיבל מפי אליהו הנביא זכור לטוב:

שמי שמתפלל בכוונה כראוי, בשלושת הימים: הושענא רבה, שמיני עצרת ושמחת תורה, אז מסוגל להתפלל כל השנה בכוונה (שער יששכר).

אם תתאמץ בליל הושענא רבא, כל השנה תצליח להתפלל, ותזכה:

"קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת" הקב"ה שומע, והתוצאה:

"רצון יראיו יעשה, ואת שוועתם – ישמע ויושיעם"!

קבל – מלכותי! ותקבל - ישועתי!

ביום זה, אתה יכול לקבל עליך עול מלכות שמים מחדש:

להיכנס ל'יחוד' חדש עם הקב"ה, וייגזר עליך - שפע חדש!

'יחוד' הוא - חיבור בין שניים מתוך אהבה שאינה תלויה בדבר!

שווה שתעורר את הרצון הפנימי טרם ימסרו ה'פתקאות'.

ויפה שעת אחת קודם...

מה נהוג לומר בליל הושענא רבא?

קריאת ספר דברים: שמשקף את ארבעת ספרי התורה הראשונים, קריאה זו: ממתיקה את הדינים - מעלה את הגבורות לשורשם, ומביאה – ישועות וחסדים.

אמירת תהילים: ראוי להרבות באמירת תהילים בתחנונים, בגדר "ואני תפילה":

התהילים מחולק ל - 5 ספרים, ואחרי כל ספר יש - יהי רצון מיוחד.

עלינו לשבח: סגולה גדולה לומר את החלק הראשון של עלינו לשבח:

3 פעמים ישר, 3 פעמים הפוך, ועוד פעם אחת ישר (יסוד יוסף).

יש הבטחה - מי שיצעק יענה בוודאי!

כותב ה'שפתי צדיק': "ביום הושענא רבה האדם חייב לצעוק ומי שיצעק – ייענה בוודאי" (הושענא רבה אות ל"ב).

איך תדע על מה לצעוק? "משמע שאם יצעוק – ייענה לו בוודאי"!

תצעק על הכל - דווקא ועל אף שאינך יודע מה נגזר עליך.

תרגיש – תלוי לחלוטין במלך העולם! תצעק בלב נכנע ונשבר:

"הושע-נא" - ריבונו של עולם, אני כלום בלעדיך...

תצעק למען - לגדל ורומם שמו יתברך, להעלות שכינתא מעפרא.

תצעק ותעורר את הרצון העליון, ה' הטוב – יושיעך בכל מכל כל!

תצעק על גילוי מלכות ה', משיח צדקנו ובנין בית המקדש.

ויזכו כלל ישראל לשמירה והגנה ולשמוח בכל הישועות,

פיתקא טבא, אמן!