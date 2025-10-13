הושענא רבה תשפ"ו בחצה"ק גור (צילום: לפי סעיף 27א)
אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא
שואגים הושע נא : הושענא רבה בצל האדמו"ר מגור
אלפי חסידי גור נהרו הבוקר - יום הושענא רבה, אל היכל בית המדרש הגדול של החסידות בירושלים, לתפילת היום בצילו של האדמו"ר מגור • החסידים זכו לחזות בנועם עבודתו הנשגבה של הרבי, בעת הנענועים המינים, בהקפות סביב ספרי התורה ובחביטת הערבות (חסידים)
חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
