אָנָּא הוֹשִׁיעָה נָּא שואגים הושע נא : הושענא רבה בצל האדמו"ר מגור אלפי חסידי גור נהרו הבוקר - יום הושענא רבה, אל היכל בית המדרש הגדול של החסידות בירושלים, לתפילת היום בצילו של האדמו"ר מגור • החסידים זכו לחזות בנועם עבודתו הנשגבה של הרבי, בעת הנענועים המינים, בהקפות סביב ספרי התורה ובחביטת הערבות (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 17:23