המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה הודיעה לפני זמן קצר (חמישי) כי החליטה להעמיד לדין בכיר בשב"כ.

מדובר באיש שירות הביטחון הכללי במילואים, ששירת כסגן ראש יחידה, כי נשקלת העמדתו לדין פלילי, בכפוף לשימוע, בחשד לעבירות של מסירת ידיעות סודיות וניסיונות למסירת ידיעות סודיות.

על פי החשד, במהלך שנת 2024 העביר החשוד שלא כדין ידיעות סודיות שביטחון המדינה מחייב לשומרן בסוד, לעיתונאים ולשר מכהן בממשלת ישראל, והן פורסמו בכלי התקשורת. בנוסף, החשוד פנה לכאורה לעיתונאים נוספים בניסיון להעביר לידיעתם מידע סודי נוסף.

על פי הודעת מח"ש: "מהחקירה עולה, כי המעשים המיוחסים לחשוד גרמו לנזק מודיעיני ולפגיעה בביטחון המדינה. החקירה נוהלה על ידי צוות חשיפה במחלקה לחקירות שוטרים".

על פי הידוע עד כה, המידע שהעביר אותו בכיר בשב"כ, נוגע להליך חשאי שניהלו בשב"כ נגד השר בן גביר, הליך אותו חשף עמית סגל ב'חדשות 12'.

על פי הדיווח אז, שב"כ פתח בחקירה נגד המשטרה ונגד השר בן גביר - הממונה על המשטרה, בחשד: חתירה תחת סדרי השלטון במדינה.

בחודש ספטמבר 2024, רונן בר שהודח בידי הממשלה כתב לפקודיו בשב"כ: "סימנו את התפשטות הכהניזם למוסדות אכיפות החוק כתופעה מסוכנת שמניעתה חלק מייעוד השב"כ. נוכח המעורבות של דרגים פוליטיים, יש לעשות זאת בשום שכל, ובמשנה זהירות".

עוד הובא בדיווח, כי השב"כניקים צוו לאסוף מידע מתחת לראדר כנגד השר והמשטרה ולחזור עם ממצאים, בר כתב להם: "יש להמשיך ולאסוף ראיות ועדויות למעורבות הדרג המדיני בעשיית הדרג הביטחוני, בכיוון הפעלת הכוח באופן המנוגד לחוק, ולבוא עם כמה ממצאים".

בשב"כ לא הכחישו אז את הדיווח והגיבו לחדשות 12: "תנועות כך וכהנא חי הוכרזו בשנת 1994 "התאחדויות בלתי מותרות", ומאז שנת 2016 הן מוגדרות "ארגוני טרור". פעילותם של ארגונים אלה נמשכה גם לאחר מכן, והשירות פעל לחשוף אותה ולסכלה, בהתאם לייעודו בחוק. בהמשך לכך, וככל שמתקבל מידע בנושא, השירות מטפל גם בחשש לחדירת גורמים אלו למוסדות השלטון, ובפרט למוסדות אכיפת החוק".

כמו כן, הבכיר בשב"כ חשוד כי הוא העביר את המידע לעיתונאית ימנית על ניסיונות הטיוח בשב"כ לאירועי השביעי באוקטובר וכן העביר דיווחים לשר עמיחי שיקלי, כעת כאמור, הפרקליטות מתנהלת לפתע ביעילות מרבית והיא צפויה להגיש כנגדו כתב אישום.