המחלקה לחקירות שוטרים שיחררה הערב (ראשון) את ראש להב 433 ניצב מני בנימין, לאחר שבמהלך חקירתו הארוכה סירב לחתום על תנאי הרחקה מקצין ביחידה. חקירתו היום נמשכה שעות מעבר למצופה. עורך דינו מסר כי ניצב בנימין חתם על התנאים "תחת מחאה" ושוחרר בתנאים שנכפו עליו.

בנימין נחקר בשבועת האחרונים בחשד כי פעל בניגוד עניינים במסגרת חקירה המתנהלת ביחידתו ונוגעת למקורב אליו, ופרשה נוספת שבה לפי החשד קידם את קרוב משפחתו, ניצב-משנה תומר שטראוס.

מטעם עו״ד אורי קורב ב״כ ניצב מני בנימין ראש להב 433 נמסר הערב: "מח״ש בחרה הערב להפר את החוק, לבצע עיכוב ולאחר מכן אף מעצר שלא כדין של ניצב מני בנימין ראש להב 433.

בנוסף, בתום חקירתו שארכה 7 שעות, חוקר מח״ש תקף הערב פיזית את ראש להב 433 בעת שהיה בשיחת היועצות עם עו״ד קורב".

על פי ההודעה, "בשיחה דן ניצב בנימין עם עו״ד קורב, האם להסכים לחתום על תנאי שחרור שנתבקשו לפתע לאחר שהיה משוחרר ללא כל תנאי במשך עשרה ימים.

לאחר דיון ממושך, ולמרות היות הדרישה בלתי לגיטימית, הסכים ראש להב לחתום על תנאי השחרור זולת תנאי אחד של אי מפגש עם קצין פקוד שלו שעובד איתו באותו בניין".

"תחת שחרורו וזימנו לדיון בפני שופט מחר בבוקר, בחרה מח״ש לעצור את ניצב בנימין, במהלך העולה כדי שימוש לרעה בכח המשרה והפרת אמונים. בעקבות זאת חתם ניצב בנימין על התנאים תחת מחאה ושוחרר בתנאים שנכפו עליו.

ניצב בנימין שהוזמן לחקירה ״קצרה של כשעה״, נחקר במשך 8 שעות ולאחר מכן עוכב שעות נוספות, ללא שהוצע לו אוכל כלשהו, וכשלא בא דבר לפיו במשך כל היום. חרף זאת שיתף ניצב בנימין פעולה בחקירה לכל אורכה".

"עוד יצויין כי כעבור כחמש שעות של חקירה ביקש עו״ד קורב לשוחח בדחיפות עם ניצב בנימין, אך ראש זרוע חשיפה לא מסר לו את שמו של החוקר ובפועל לא איפשר את קיום השיחה.

המעצר וההתנהלות המתוארת נעשו על דעתה של ראש מח״ש. נדמה כי בהתנהלותה של מח״ש בפרשה זו, נחצו כל הגבולות ונדרשת התערבות מיידית של גורמים חיצוניים שיציבו למח״ש גבולות והגבלות למען שמירה על שלטון החוק. החוק תקף לכולם".

ממח"ש נמסר בתגובה: "בתום חקירה נוספת שנערכה היום לניצב מני בנימין במח"ש, הוא שוחרר בתנאים מגבילים, ובכללם איסור יצירת קשר עם המעורבים השונים וחתימה על ערבות עצמית להבטחת תנאי זה.

צר לנו על סילוף הדברים והטענות החמורות שפורסמו על ידי בא כוחו של ניצב בנימין. הטענה בדבר תקיפה פיזית מצד חוקר מח"ש משוללת כל יסוד, לא התרחש כל אירוע אלים, ולניצב בנימין הוענקו לאורך כל החקירה התנאים הנדרשים, לרבות מספר היוועצויות עם עורך דינו.

החקירה נוהלה באופן מקצועי, ובהתאם להוראות הדין. העיכוב בהשלמת ההליך נגרם אך ורק עקב סירובו הממושך של ניצב בנימין לחתום על תנאי השחרור וכשהסכים לכך, הוא שוחרר מיד. החקירה נמשכת".