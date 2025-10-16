כיכר השבת
ראש העיר הפתיע כחזן

הגר"ש אלתר: "החיוך מהקב"ה - רק ההתחלה של הישועה"

אלפים נטלו חלק במעמד ההקפות שניות בחצרו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, בין הנוכחים בלט נוכחותו של ראש היער מר משה ליאון, שכובד באמירת 'מזמור לתודה' אחרי שאשתקד כובד ב'יענך' | הגר"ש אלתר בדבריו התבטא ואמר: אחרי שהשבויים חזרו, יש לצפות לקיום הסייפא 'ושוב בנים לגבולם' – שכולנו נצא מהשבי ונחזור בתשובה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

הקפות שניות אצל הגר"ש אלתר (צילום: דבר אמת)

לצאת מהשבי: "זכינו לראות 'שמייכל' (חיוך) מהקב"ה עם חזרתם של השבויים לבתיהם ולראות בקיומה של ההבטחה 'ושבו מארץ אוייב'. אך כעת עלינו לייחל לקיום הסייפא: 'ושבו בנים לגבולם'. שכולנו נצא משבי היצר הרע ונחזור לרבש"ע". דברים אלו נאמרו במעמד ה'הקפות השניות' שהתקיימו השנה בבית מדרשו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר בעיה"ק ירושלים.

במעמד, בו השתתפו אלפים, השתתף גם השנה, כמנהגו מידי שנה, ראש עיריית ירושלים מר משה ליאון שכובד במעמד בכיבוד ייחודי: באמירת "מזמור לתודה" כסימן להודיה על השבת החטופים. ואכן, ראש העיר לא אכזב והוא סילסל בגאון את פרק התהלים כשהוא מביא לידי ביטוי את כישוריו כחזן.

עם זאת, לא מדובר בכיבוד שגרתי. בשנה שעברה, באותו ארוע, כובד ראש העיר באמירת "למנצח, יענך ה' ביום צרה". כעת, כאשר זכינו והחטופים שבו למשפחותיהם בחסדי שמים, כובד ראש העיר באמירת מזמור של הודיה. 

במהלך ההקפות נשא ראש הישיבה דברי התעוררות כדרכו.  בין הדברים ציין כי לאחר שזכינו וקויים בנו הפסוק "ושבו מארץ אויב", כעת יש לצפות ל"סייפא" – "ושבו בנים לגבולם", שמשמעותו חזרה של העם כולו אל הקדוש ברוך הוא ואל התורה. "כולנו נמצאים בשבי, בידיו של היצר הרע, ואנו מקוים ומייחלים שנצליח לצאת ממנו ולשוב לרבש"ע", אמר ראש הישיבה.

האירוע נערך ב"היכל התפילה" ברח' 'כי טוב' ששימש את קהילת הגר"ש לתפילות הימים הנוראים, ואשר הועמד לרשותה בידי הנגיד הרב יחזקאל לב, בעלי פרוייקט "ארזה".

שמחת ההקפות השניות התקיימה ברוב עם ובאווירה מרוממת, בהשתתפות ראש הישיבה ואחיו, הגה"צ רבי יעקב מאיר אלתר והגאון רבי דניאל חיים אלתר, ראש ישיבת 'נר ישראל', שאף הוא נשא דברים במעמד.

הקפות שניות אצל הגר"ש אלתר (צילום: דבר אמת)
