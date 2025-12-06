בסוף השבוע האחרון: בפעילות של משטרת ישראל וחוקרי מכס ומס, נתפסה מכולה 40 רגל שהכילה טבק רב - שבפועל הוצהר כניילון נצמד.

במקביל נתפסה מכולה זהה משוכפלת במספרה ובסגר שתועדה מוחלפת עם מכולת הטבק בניסיון להסתיר את ההברחה, ובהיקף כספי משוער 19 מליון ש"ח.

על פי הודעת המשטרה: לפעילות ההברחה נעשו פעולות הכנה מתוחכמות של החשודים כולל החלפת המכולות בתוך מסוף האמון על טובין שבפיקוח המכס, על מנת להסתיר ולטשטש את פעולת ההברחה.

במהלך הפעילות נעצרו 5 חשודים אשר על פי החשד נקשרים לפעילות ההברחה, זיוף ושכפול המכולה, והחשודים הובאו להארכת מעצר משותפת.