"הצהירו על ניילון נצמד"

בשווי של 19 מיליון: נעצרו 5 חשודים בהברחת מכולת טבק ענקית - בנמל הדרומי

שוטרים וחוקרי רשות המיסים, עצרו 5 חשודים בחשד להברחת מכולת טבק, בשווי מוערך של כ- 19 מיליון ש"ח | "נעשו פעולות הכנה מתוחכמות של החשודים כולל החלפת המכולות בתוך מסוף הפיקוח" (בארץ, משטרה)

תפיסת המכולות על ידי כוחות המשטרה (צילום: משטרת ישראל)

בסוף השבוע האחרון: בפעילות של משטרת ישראל וחוקרי מכס ומס, נתפסה מכולה 40 רגל שהכילה טבק רב - שבפועל הוצהר כניילון נצמד.

במקביל נתפסה מכולה זהה משוכפלת במספרה ובסגר שתועדה מוחלפת עם מכולת הטבק בניסיון להסתיר את ההברחה, ובהיקף כספי משוער 19 מליון ש"ח.

על פי הודעת המשטרה: לפעילות ההברחה נעשו פעולות הכנה מתוחכמות של החשודים כולל החלפת המכולות בתוך מסוף האמון על טובין שבפיקוח המכס, על מנת להסתיר ולטשטש את פעולת ההברחה.

במהלך הפעילות נעצרו 5 חשודים אשר על פי החשד נקשרים לפעילות ההברחה, זיוף ושכפול המכולה, והחשודים הובאו להארכת מעצר משותפת.

