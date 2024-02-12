הפרשה שמטלטלת אנשי מט"ח חרדים: אברך חסידי שהציג את עצמו כבעל מאפייה מוכרת בבני ברק, עזב במפתיע את הארץ, והשאיר אחריו חובות של מיליוני שקלים. ניסיונות בעלי החובות לפנות אליו בכדי לברר את המצב - עלו בתוהו • אחד ממכריו ל'כיכר השבת': "מסתבר שהוא ישוב ארצה ויחזיר את הכסף" (חרדים)
בעליה של הרשת הסתבך עם חלפן כספים בני ברקי, אשר תבע אותו בהוצאה לפועל. כבר חודשיים תלויים נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ, עיקולים והליכים נוספים. מסתבר שמאחורי החיוכים והבזקי הצלמים, סולומון בטיטו, שהתעשר מעסקי נדל"ן במזרח אירופה, הסתיר את הסתבכותו הכספית עם הרב והחלפן (בחדשות)
למעלה משנה לאחר שהוגשה נגדו תביעה של למעלה ממיליון וחצי דולר בגין הונאה וזיופים, מי שהיה אחראי על הפצת ´משפחה´ מגיש נגד השבועון תביעה נגדית בגין הפסקת העסקתו כמפיץ והוצאת שם רע. מעיתון ´משפחה´ נמסר כי "כתב התביעה טרם הומצא לעיתון ובכל מקרה, מדובר בתביעה חסרת כל יסוד שכל מטרתה לשמש משקל נגד לתביעה שאמורה להתברר בימים הקרובים"