יו"ר הכנסת החליט להחזיר עשרות מיליוני שקלים למשרד האוצר

הקיצוצים מגיעים גם לכנסת: היום (שלישי) עדכן יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה את שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ כי החליט לבצע קיצוץ שלישי בתקציבה של הכנסת מתחילת כהונתו, שיעמוד על 125 מיליון ש״ח "שיועברו לאוצר המדינה".

כזכור, קיצוץ זה של 125 מיליוני ש״ח מתקציב הכנסת לשנת 2025, מצטרף לשני קיצוצים קודמים - האחרון על סך 80 מלש״ח אשר בוצע בנובמבר 2023 וקיצוץ נוסף על 121 מלש״ח אשר בוצע בינואר 2024 לטובת מאמצי המלחמה.

בהודעה של הכנסת נאמר כי סך הקיצוצים הכולל מתקציב הכנסת מתחילת הכנסת ה-25 עומד על 326 מיליון ש״ח. בנוסף נאמר כי הנושא יועבר לאישור הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת לביצוע.

בכנסת הדגישו כי מדובר בקיצוץ שלא יפגע בהמשך פעילותה החיונית והשוטפת, וכן יישמרו העקרונות בעניין עצמאות תקציב הכנסת והפרדת הרשויות.

יו״ר הכנסת אמיר אוחנה אמר לאחר ההחלטה על הקיצוץ: ״הכנסת מחויבת לא רק כבית מחוקקים אלא גם כמוסד וארגון לסייע למדינה במאמץ הכלכלי. המדיניות שלי היא לקצץ ככל הניתן בכספים ציבוריים ולהשיב אותם לאוצר כדי שאלה יחזרו לאזרחים ולשיקום היישובים שנפגעו במלחמה״.