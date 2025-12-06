מתח חריף: שר הביטחון ישראל כץ יצא הערב (שבת) במתקפה נוספת נגד הרמטכ"ל אייל זמיר, ברקע הודעת האחרון על מינויים במערכת הביטחון, ותחקיר התחקירים בנוגע לתוכנית "חומת יריחו".

לדברי כץ: "ביקשתי מהרמטכ"ל להמתין 30 יום עם נושא השיבוצים כדי שיהיה בידיי המידע הנדרש ושנוכל לפעול בהתאם לנוהל שגיבשנו - הכולל התייעצויות מוקדמות. לצערי הרמטכ"ל לא נענה לפנייתי וקיים את דיון השיבוצים".

בנוסף טען: "עוד לפני שאשקול את הנושא לאחר שאקבל את המידע הרלוונטי, נחשפתי לכוונה לגייס לצה"ל ולהעניק דרגת תת-אלוף למי שקרא והטיף באופן מובהק לסרבנות, והודעתי לרמטכ"ל באופן חד משמעי שלא אאשר את המינוי - ואכן הוא הוסר מעל הפרק"

כץ סיים את הודעתו וטען כי "צה"ל כפוף להחלטות הדרג המדיני בראשות רה"מ ותפקידי כשר הביטחון לוודא שצה"ל מקיים ומבצע את ההחלטות שהתקבלו"