תושבי העיר הליטאית קפצו בעוז על הפארנצעס בטיש של הרבי מסקולען
בלייקווד התורנית, נרשמו בימי חול המועד סוכות רגעים של התעלות חסידית מיוחדת, כאשר האדמו"ר מסקולען ערך את השולחנות הטהורים ברוב פאר בהשתתפות כלל החסידים | המפתיע היה לראות גם רבים מהציבור שאינו חסידי, שהתקבצו בהמוניהם ופיזזו בעוז על הפארנצעס, תוך שהאדמו"ר מעודד את השירה בעוז ובדבקות (חסידים)
במרכז החסידות בעיר התורה והחסידות בני ברק, ערך האדמו"ר מדארג את ימי חג הסוכות ושמחת תורה ברוב פאר והדר | המעמדים המרוממים בחצר הקודש, שכללו את הטישים ואת עבודת הנענועים, הגיעו לשיאם בצאת החג, עת ערך האדמו"ר את מעמד הקפות שניות ביד רמה ומתוך להבת אש קודש | הרבי רקד בדבקות ובהתלהבות עצומה כשהוא סוחף אחריו את קהל החסידים הנרגש למחולות של שמחה של מצווה (חסידים)
צפו בתיעוד ענק מימי חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק נדבורנה ירושלים, בצילו של האדמו"ר, שיצא מגדרו ברוב התלהבות דקדושה במעמד ההקפות שניות | במהלך החג חולקו לילדי החמד תמונות ממסע הרחמים של האדמו"ר לאירופה (חסידים)
הצלם החסידי מארה"ב אברומי ברגר, שהה בחודש תשרי בחצה"ק ויז'ניץ, ומגיש תיעוד ענק ועוצמתי, גלריה מרשימה מרגעי השיא בצל קודשו של האדמו"ר מויז'ניץ | מחבישת הקולפיק בערב החג לנכדו ועד לחג שמחת תורה, כולל שמחות בר מצווה ושמחות בית השואבה • צפו בגלריה של 200 רגעים נדירים מעדשת המצלמה (חסידים)
אלפים נטלו חלק במעמד ההקפות שניות בחצרו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, בין הנוכחים בלט נוכחותו של ראש היער מר משה ליאון, שכובד באמירת 'מזמור לתודה' אחרי שאשתקד כובד ב'יענך' | הגר"ש אלתר בדבריו התבטא ואמר: אחרי שהשבויים חזרו, יש לצפות לקיום הסייפא 'ושוב בנים לגבולם' – שכולנו נצא מהשבי ונחזור בתשובה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מאות חסידים נהרו במוצאי חג שמחת תורה אל מעמד ההקפות השניות בחצה"ק נדבורנה, במרכז החסידות בבני ברק |בשיא הריקודים פיזז האדמו"ר מתוך שמחה ודבקות בריקוד סוער ומרגש, בלהב אש קודש, כשהוא סוחף אחריו את כלל החסידים | צפו בתיעוד (חסידים)
לאחר שתיעד את עבודת הקודש אצל האדמו"ר מרחמסטריווקא, הצלם שוקי לרר ממשיך לחשוף רגעים אחרונים ונדירים של יום הושענא רבה – הפעם מבית מדרשו של הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מ'תורת חכם' | בתיעוד המיוחד נצפה הגה"צ בשיא עבודת הנענועים של הושענא רבה מתוך דבקות, דקות ספורות לפני כניסת חג שמחת תורה. בהמשך נצפה בחביטת ה"ערבות מורביות" על פי כוונות האר"י ז"ל (חסידים)
הצלם החרדי שוקי לרר, ששהה במהלך חג שמחת תורה בירושלים, הצליח ללכוד בעדשתו רגעים נדירים ומרתקים – שהתרחשו ממש על קו הגבול שבין יום הושענא רבה לליל שמחת תורה | לרר, שידוע בתיעודיו ההיסטוריים, תיעד דקות ספורות לפני שקיעת החמה, את עבודת הקודש המיוחדת של נענועי יום הושענא רבה אצל האדמו"ר מרחמסטריווקא, בזמן שברוב בתי הכנסת ברחבי הארץ כבר סיימו את תפילת מנחה והתכוננו למעמדי ההקפות | את קריאת התורה והמשך התפילה לא הספיק לתעד, כיוון שהשמש שקעה והחג כבר נכנס (חסידים)
מעמד מרגש נערך אמש ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, שם נסגר קטע הכביש עד ל'כיכר ברטנורא', עם צאתו של האדמו"ר ממחנובקה בעלזא, מבית מדרשו – כשהוא נוסע לאיטו ברכבו, ה'טויוטה סיאנה' | לאורך הציר, המתינו מאות חסידים נרגשים שהחזיקו בידיהם לפידי אש בוערים, וקיבלו את פני הרבי באהבה ובדבקות, מתוך שירה |כך נחתם חודש גדוש ועמוס ביראת שמים, בצל קודשו של האדמו"ר, אשר הרעיף מהודו הרוחני על חסידיו הרבים, במועדים, בטישים, בשיחות ובמעמדי קודש (חסידים)
כמובן וכנודע כי כל חג במחיצתו של הרבי מסאדיגורה הוא חג עילאי בעוצמה רוחנית יוצאת דופן, ובמיוחד בחגים הקשורים למתן תורה הם חגים של התעלות פנימית מיוחדת אצל הרבי, אשר נפשו יוצאת בכמיה עמוקה לבורא יתברך שמו על מתן תורתו לעם קרובו | אמש, עם צאת החג, ערך הרבי טיש נעילת החג מרומם ונעלה בהיכל הטישים במרכז החסידות בבני ברק, מתוך דבקות עליונה, עודד את שירת החסידים בעוז ובתעצומות (חסידים)
הצלם המיתולוגי שוקי לרר הצליח להשתחל מיד בצאת חג שמחת תורה אל תוך היכל ביהמ"ד הגדול של חסידות גור בירושלים, ולתעד את אחד המעמדים העוצמתיים והמרוממים של השנה – הקפות השניות ע"י האדמו"ר מגור, לעיני רבבות חסידיו |המראות – האדמו"ר אחוז בספר התורה, השמחה העצומה, הדבקות, והשירה אדירה בשילוב ריקודי הקודש – מתועדים בגלריה מרהיבה, כזו שלא נראתה מעולם בצילומי חצה"ק גור (חסידים)
בצאת החג המרומם ערך הרבי מטעמשוואר את מעמד ההוד של הקפות שניות בהיכל בית מדרשו בבני ברק, כשכלל החסידים מקפצים בעוז לכבוד ספר התורה שנישא בידיו של האדמו"ר שהיה עטור בבגדי לבן מתוך דבקות עליונה | צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידי גור נהרו הבוקר - יום הושענא רבה, אל היכל בית המדרש הגדול של החסידות בירושלים, לתפילת היום בצילו של האדמו"ר מגור • החסידים זכו לחזות בנועם עבודתו הנשגבה של הרבי, בעת הנענועים המינים, בהקפות סביב ספרי התורה ובחביטת הערבות (חסידים)
תיעוד ענק מהושענא רבה בחצה"ק ויז'ניץ | החל מעבודת הנענועים של האדמו"ר בסוכתו הפרטית לפני התפילה, ובהמשך באמירת ההלל וההושענות כנהוג בלהב אש קודש, כשהוא עטור בבגדי ירושה עתיקים, טלית ירושה של זקינו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמרי חיים' זי"ע, בכיפתו של הרה"ק מאפטא, והגארטיל של הרה"ק בעל 'אהבת ישראל' זי"ע (חסידים)
במהלך חול המועד סוכות ערך הגה"צ הרב הצעיר של קריית צאנז, ביקור חג במעונו של האדמו"ר משאץ ויז'ניץ בחיפה, במהלך הביקור הציג האדמו"ר לרב הצעיר את קופסת האתרוג ההיסטורית של זקינם המשותך הרה"ק בעל ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע (חסידים)
בסוכה הגדולה במרכז חסידות ביאלה בירושלים ערך האדמו"ר טיש אושפיזין מרכזי, לרגל חג הסוכות | מאחורי הרבי נפרשה כרזה מיוחדת ובה דיוקני שבעה אדמו"רי החסידות הקודמים, שהשרו על החסידים תחושת המשכיות | צפו בתיעוד (חסידים)
אמש, בליל האושפיזין של יוסף, הידוע כפי הכתוב בתורה 'ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ', ערך הרבי משומרי אמונים את ה"טיש השפע" המסורתי כפי מנהג אבותיו הק' | צפו בתיעוד ענק מהאדמו"ר החל מאמירת ה"אושפיזין" בקדושה ובדבקות, בהדלקת הנרות, ובחלוקת הלחם השחור לכלל החסידים (חסידים)
