תיעוד מעניין ומרגש תושבי העיר הליטאית קפצו בעוז על הפארנצעס בטיש של הרבי מסקולען בלייקווד התורנית, נרשמו בימי חול המועד סוכות רגעים של התעלות חסידית מיוחדת, כאשר האדמו"ר מסקולען ערך את השולחנות הטהורים ברוב פאר בהשתתפות כלל החסידים | המפתיע היה לראות גם רבים מהציבור שאינו חסידי, שהתקבצו בהמוניהם ופיזזו בעוז על הפארנצעס, תוך שהאדמו"ר מעודד את השירה בעוז ובדבקות (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:26