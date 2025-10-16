כיכר השבת
תיעוד מעניין ומרגש

תושבי העיר הליטאית קפצו בעוז על הפארנצעס בטיש של הרבי מסקולען

בלייקווד התורנית, נרשמו בימי חול המועד סוכות רגעים של התעלות חסידית מיוחדת, כאשר האדמו"ר מסקולען ערך את השולחנות הטהורים ברוב פאר בהשתתפות כלל החסידים | המפתיע היה לראות גם רבים מהציבור שאינו חסידי, שהתקבצו בהמוניהם ופיזזו בעוז על הפארנצעס, תוך שהאדמו"ר מעודד את השירה בעוז ובדבקות (חסידים)

האדמו"ר מסקולען לייקווד בשמחת בית השואבה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בשמחת בית השואבה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בשמחת בית השואבה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בשמחת בית השואבה (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בנענועים (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בחביטת הערבות (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקולען לייקווד בחלוקת מזונות בהושענא רבה (צילום: באדיבות המצלם)

