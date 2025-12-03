התיעוד הויראלי שפורסם ברשתות החברתיות ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

אין לב בישראל שלא התרונן והתרחב אל מול התיעודים הקצרים אך הדרמטיים שנפלו עלינו כמתנה מן השמיים, בהם ניתן לצפות בצורה הכי מוחשית בהשמדת מפקדות של משמרות המהפכה במהלך מבצע 'עם כלביא', בו ישראל הלמה במשטר האייתוללות הרצחני בסייעתא דשמיא.

מדובר בסרטון וידאו קצר בן 17 שניות, המורכב מארבעה סרטונים שונים המציגים סצנות תקיפה ישראליות במפקדות של משמרות המהפכה, כאשר הטילים הישראלים תופסים אותם בזמן פעילותם העוינת ומשמידים אותם בזה אחר זה. לכאורה. לא רק לכאורה, כפי שתראו בניתוח המפורט להלן, מלבד התיעוד שפורסם בטלוויזיה הממלכתית באיראן, שלושה סרטונים הם תוצרת הבינה המלאכותית, שבמבט שטחי אכן נראים פנטסטיים, דרמטיים ומדהימים, אך בניתוח מדוקדק דקה אחר דקה חושף שורת סימנים כי אלו תוצרי הבינה.

התיעוד האמיתי כפי שפורסם תחילה בתקשורת האיראנית ( צילום: התקשורת האיראנית )

מי המפרסם?

לפני שננתח את החומר בסרטונים, תחילה לשאלת זהות המפרסם: מי עומד מאחורי פרסום הסרטונים?

רוב הצייצנים ששיתפו ברשת את הוידאו כתבו כי "באיראן פרסמו", היו מי שהגדילו לעשות וכתבו ש"משמרות המהפכה / כלי תקשורת המזוהים עם המשטר פרסמו", - מה שכמובן פייק מוחלט שכן אף מקור רשמי לא פרסם אותו והתיעוד לא הופיע באף כלי תקשורת.

כך למשל, בעמוד האינסטגרם V1 של קשת 12 שיתפו את הסרטון וכתבו: "איראן חושפת תיעודים חדשים של ישראל מפציצה את הבסיסים שלה במהלך המלחמה. לא ברור למה איראן מפרסמת סרטונים שמראים את הצלחת ישראל במלחמה ואת המבוכה האיראנית, אבל הפיצוצים המרשימים נותנים תזכורת להישגי מבצע עם כלביא".⁩ אכן שאלה קשה.

מי שאכן היה קרוב לאמת, היו אלו שכתבו כי "גורמי אופוזיציה באיראן פרסמו". הוידאו פורסם לראשונה בעמוד אינסטגרם בשם kaabusia, שמחזיק מעל 116,100‏ עוקבים. בתיאור העמוד נכתב "סיוט של אסלאמיסטים וחומייניסטים" המסמל על התנגדותם למשטר.

עם הסרטון הויראלי הופיע הכיתוב: "לאחר חודשים, פורסמו מספר סרטונים המראים את הרגע שבו טילים ישראליים פגעו בבסיסים צבאיים של משטר האייתוללות".

"Lead Stories", פלטפורמת בדיקת עובדות מקוונת, קבעה כי חשבון האינסטגרם המדובר נוהג להעלות סרטונים תוצרת הבינה המלאכותית המציגים את אנשי המשטר בצורה רעה.

נעבור דקה-דקה בסרטונים ונפרק את הבעיות אחת אחת:

הסרטון הראשון

הנקודה הראשונה הבעייתית, מופיעה כבר בפריים הראשון: הסרטון הראשון מציג חדר פיקוד עם מספר אנשים שנכנסים אליו, ומה שנראה כמפעילים מאחורי מספר מסכים בצד שמאל של התמונה. אבל המפה שעל הקיר מזויפת בבירור. המפרץ הפרסי שגוי, הים התיכון מעוות, ואין זכר לים האגאי או לים מרמרה על המפה.

( צילום מסך מתוך הסרטון )

וכך זה נראה במפה האמיתית עם הים האגאי (בחץ הכחול) וים מרמרה (בחץ הכתום). גם הים התיכון נראה אחרת, וכן המפרץ הפרסי.

( צילום מסך מתוך גוגל מפות )

נמשיך, ברגע שאנשים נכנסים לחדר הבקרה, מתרחש פיצוץ מצד הדלת. באופן תמוה, האנשים בסמוך לדלת מתכופפים שבריר שניה לפני הפיצוץ. מוזר שהאנשים בתוך החדר מרגישים באיזושהי דרך שיש טיל בשמים שמתקרב אליהם ויודעים להתכופף.

אך זה עוד נסבל לעומת המחזה ברגע שאחרי הפיצוץ: כביכול פלג גופו התחתון של החייל נפרד מהפלג העליון שעף כמה מטרים הצידה.

נמשיך לתמיהה הבאה: לאחר הפיצוץ, אנו עדיין רואים את המסכים, שעדיין במקומם ללא נזק קל ואף מוארים, ולאחר שההריסות מתפזרות, אחד מהם נופל בצורה יוצאת דופן.

( צילום מסך מתוך הסרטון )

הסרטון השני

בסרטון השני יש גם שני סימנים ברורים לכך שהוא נוצר על ידי בינה מלאכותית; האחד הוא סמלי הקצינים ותגי הזרוע (חיצים אדומים): אנליסטים איראנים כותבים במפורש שתגי הזרוע וכיסויי הראש מזויפים ואינם קיימים באף דרגה של משמרות המהפכה.

הסימן השני הוא השעון בראש המסך (חץ צהוב): מחוג השניות על השעון בתמונה מציג מספרים לא סדירים ולא רציפים.

( צילום מסך מתוך הסרטון )

הספרות המוזרות בשעון

הפרט הנוסף התמוה בסרטון הם הכפפות שאותם חובש הקצין, למי ששכח - המלחמה הייתה בשיא הקיץ, בחודש יוני למניינם.

כמו בסרטון הראשון, גם בסרטון השני, הקצין בצד שמאל מתכופף שבריר שניה לפני הפיצוץ בחדר. בהחלט תמוה איך ידע להיזהר ולהתכופף.

הקצין עם הכפפות באמצע הקיץ ( צילום מסך מתוך הסרטון )

הסרטון הרביעי

בשורה האחרונה, מול שני מפעילי ההגנה ועוד אחד שעומד מאחוריהם - אין מסך, וישנה מחיצה בצבע אפור. השאלה הנשאלת היא: במה הם צופים?

במה הם צופים? ( צילום מסך מתוך הסרטון )

דבר נוסף שבולט היא צורת המקלדת (בחץ הכחול) בגודל ביזארי, מכוסה חלקית בפיסת נייר, ליד שני זוגות אוזניות מעוותות מאוד (בחץ הכתום), לכל אחד אוזניה אחת בלבד.

המקלדות המוזרות והאוזניות המעוותות ( צילום מסך מתוך הסרטון )

והכי משעשע, ששלושת החיילים הנוכחים באותו פריים נראים זהים אחד לאחד (מסומנים בחיצים הכחולים). מה הסיכוי שבמשמרות המהפכה החליטו להעסיק שלישייה זהה באותו חדר?

השלישייה הסיאמית ( צילום מסך מתוך הסרטון )

לסיכום, למרות האופוריה והכיף האינסופי לצפות בסרטונים הללו, כדאי מאוד להיזהר מסרטונים שנראים יותר מדי טוב ולפקפק באמינותם.