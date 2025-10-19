יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, העביר לידי היועצת המשפטית של הוועדה, מירי פרנקל שור, את עקרונות חוק הגיוס המתגבש בניסיון להציג עד לסוף השבוע את טיוטת חוק הגיוס בכדי לפתוח בהליך ההצבעות בוועדה כבר בשבוע הבא.

בכירים במערכת הפוליטית מעריכים כי הצעד נועד לאפשר את חזרתה של ש"ס לממשלה כבר בימים הקרובים. יצוין כי יו"ר ש"ס, אריה דרעי, תומך בחזרה לממשלה אלא שחברים במועצת חכמי התורה דורשים לראות את טיוטת חוק הגיוס ורק לאחר שיאשרו וההצבעות יחלו בוועדה - רק אז הם יאפשרו את חזרת המפלגה לממשלה.

גורם חרדי בכיר, המעורב בשיחות על החוק החדש, אמר בשיחה עם 'כיכר השבת': "הגענו עם ביסמוט להסכמות על רוב הסוגיות שהיו במחלוקת עם אדלשטיין. החוק החדש יהיה מבוסס על ההסכמות ערב התקיפה באיראן עם מעט שיפורים, אבל אנחנו קרובים לטיוטת חוק בתוך ימים ספורים".

יצוין כי בין היתר, בסוגיות המרכזיות, הוסכם כי יעדי הגיוס יעמדו על 50% ממחזור הגיוס בתוך חמש שנים.

כמו כן, בחוק החדש יוסדר מעמדם של עשרות אלפי תלמידי הישיבות שקיבלו בנשה האחרונה צווי גיוס וחלקם אף צווי מעצר.

החוק ייקבע כי הסנקציות הכלכליות המרכזיות ייכנסו לתוקף שנה לאחר חקיקת החוק, במידה והמגזר החרדי לא יעמוד ביעדי הגיוס.

מנגד, בכיר ב'אגודת ישראל', טען בשיחה עם 'כיכר השבת' כי אין לחוק סיכוי לעבור ובמידה ויתרחש נס והחוק יאושר בכנסת הרי שבג"צ יפסול אותו באופן מיידי: "ש"ס עובדת על חוק שיאפשר את חזרתה לממשלה ולא על חוק שיסדיר את מעמד תלמיד הישיבות, פזיזות ומהירות שישמשו את העותרים לבג״צ, אם ויצליחו להעביר את החוק".

מלשכת ח"כ ביסמוט נמסר בסוף השבוע: "היום הועבר ליועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון מסמך מסכם הכולל את מכלול ההערות, ההשלמות והתיקונים שעלו לאחר עבודה מאומצת ודיונים מעמיקים עם כלל הגורמים ובראשם צה"ל ומערכת הביטחון. על בסיס המסמך תגובש בימים הקרובים טיוטת חוק שתנחה את הוועדה בהמשך הליך החקיקה להסדרת סוגיית הגיוס.

היו"ר ביסמוט אמר: "אני מבקש להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו על הגיבוי המלא לאורך הדרך, לשר לשעבר אריאל אטיאס על שיתוף הפעולה והמעורבות המשמעותית, לגורמי המקצוע בצה"ל ובמערכת הביטחון, ולחיילי המילואים שמביאים את רוח השטח לדיונים שלנו.

"אני גאה בתהליך שאיחד גורמים רבים סביב מטרה משותפת. מתקדמים לאישור חוק היסטורי צעד נחוץ ובלתי נמנע לביטחון ישראל ולעתידה".