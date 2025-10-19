איתן הורן, שורד השבי ששוחרר בשבוע שעבר משבי ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, חשף כי ביום הכיפורים האחרון, כשהוא במנהרות הטרור, הוא צם לראשונה.

במפגש עם שי גראוכר, המלווה את שורדי השבי, סיפר הורן: "היום הולדת שלי היה מתי היה ערב ראש השנה האחרון, ואז אמרתי 'הפעם ביום כיפור אני צם כמו שצריך', וזו פעם ראשונה בחיים שצמתי כמו שצריך".

הורן הוסיף כשקולו נחנק: "ולא עבר כלום זמן והנה אני פה".

כזכור, אחיו יאיר הורן, שורד שבי בעצמו, אמר בשבוע שעבר: "לפני כשמונה חודשים חזרתי הביתה אבל האמת היא שרק היום אני חופשי באמת. רק עכשיו כשאחי הקטן והאהוב איתן סוף סוף חזר אלינו, הלב שלי שוב שלם ואני יכול לחזור לנשום.

"תודה גדולה לעם ישראל. שעמדו בצמתים, שכתבו מכתבים. הרגשתי אתכם, גם מתוך החשיכה. תודה עצומה מעומק הלב והנשמה לכוחות הביטחון ולכל מי שפעל יום ולילה כדי שהרגע הזה יקרה. ולבסוף, תודה אמיתית, עמוקה וכנה לנשיא דונלד טראמפ שבזכותו אני חי, בזכותו אני כאן, ובזכותו סוף סוף גם אחי הקטן כאן".