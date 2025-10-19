כיכר השבת
שורד השבי איתן הורן חשף בדמעות: במנהרות צמתי בכיפור לראשונה בחיי 

איתן הורן, ששוחרר בשבוע שעבר משבי ארגון הטרור חמאס, חשף כי ביום הכיפורים האחרון הוא צם לראשונה בחייו וסיפר בדמעות: "לא עבר כלום זמן - והנה אני פה" (בארץ)

איתן הורן משחזר את הכיפור במנהרות

איתן הורן, שורד השבי ששוחרר בשבוע שעבר משבי ארגון הטרור חמאס ברצועת , חשף כי ביום הכיפורים האחרון, כשהוא במנהרות הטרור, הוא צם לראשונה.

במפגש עם שי גראוכר, המלווה את שורדי השבי, סיפר הורן: "היום הולדת שלי היה מתי היה ערב ראש השנה האחרון, ואז אמרתי 'הפעם ביום כיפור אני צם כמו שצריך', וזו פעם ראשונה בחיים שצמתי כמו שצריך".

הורן הוסיף כשקולו נחנק: "ולא עבר כלום זמן והנה אני פה".

כזכור, אחיו יאיר הורן, שורד שבי בעצמו, אמר בשבוע שעבר: "לפני כשמונה חודשים חזרתי הביתה אבל האמת היא שרק היום אני חופשי באמת. רק עכשיו כשאחי הקטן והאהוב איתן סוף סוף חזר אלינו, הלב שלי שוב שלם ואני יכול לחזור לנשום. 

"תודה גדולה לעם ישראל. שעמדו בצמתים, שכתבו מכתבים. הרגשתי אתכם, גם מתוך החשיכה. תודה עצומה מעומק הלב והנשמה לכוחות הביטחון ולכל מי שפעל יום ולילה כדי שהרגע הזה יקרה. ולבסוף, תודה אמיתית, עמוקה וכנה לנשיא דונלד טראמפ שבזכותו אני חי, בזכותו אני כאן, ובזכותו סוף סוף גם אחי הקטן כאן". 

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
מה עם תודה לראש הממשלה יכפויי טובה שכמותכם
אסי
5
ותודה לראש הממשלה?????
מוריה
4
תודה לבורא עולם וגם לבנימין נתניהו שליחו הנאמן
יוסיפון
3
מתי תפנימו שהיהדות לא שייכת לכם? שהתורה לא שלכם??? שהדרך שהרבנים שלכם בוחרים להקצין ולעוות את התורה לא קשורה אליה???? ושגם יהודים שהם לא חרדים מחוברים לתורה כי הם יהודים וזה השורשים, המסורת והתרבות שלהם
התורה שייכת לכווווווולם
2
בריאות וחיים טובים עד 120 אמן
אשרייך
1
מדהים, חזרו מלאי אמונה לעומת החמוצים שבחוץ
שמוליק

