25 שנות קסם מוזיקלי במופע אחד בלתי נשכח

יצחק מאיר הלפגוט, החזן שיצר פס קול ייחודי במוזיקה היהודית במשך רבע מאה ( צילום: יח"צ )

יצחק מאיר הלפגוט, החזן שיצר פס קול ייחודי במוזיקה היהודית במשך רבע מאה, עולה על הבמה בסדרת מופעי בוטיק יוצאת דופן. לצידו: אברהם פריד, יוסי גרין, דוד דאור, אברהם טל ,שמואל ועוד - עוד שילוב מוזיקלי מחושב שמחבר בין עולמות, כמיטב המסורת של 'חסידות בקלאס'.

'חסידות בקלאס', מותג המופעים שהפך שם נרדף למופעים מוזיקליים מרהיבים, ממשיך לשבור את כל הכללים. מאז 2019, תחת חזונו של היזם והמפיק יצחק ראשי, עם הפקות ענק שמאחדות את גדולי האמנים היהודיים על במה אחת, מביאה 'חסידות בקלאס' את הקונצרטים האגדיים מארה"ב לקהל הישראלי מבלי לוותר על שום פרט באיכות וברמת האירועים. כרטיסים למופע הייחודי - כאן >>

החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט ( צילום: AI )

מה הופך את המופעים האלה למיוחדים כל כך? השילוב המושלם בין מנגינות חסידיות נצחיות לעיבודים סימפוניים מתוחכמים. וכעת החידוש מגיע בדמות 'התזמורת הפילהרמונית חסידות בקלאס', בניצוחו של המעבד והמנהל המוסיקלי יובל סטופל, שתעניק למנגינות המוכרות והאהובות לבוש חדש ומפתיע. כל צליל מתוכנן, כל תו מחושב, כל רגע על הבמה הוא יצירת אמנות.

משריינים כרטיסים למופע הנוסטלגי כאן >>

יצחק ראשי, האיש שמאחורי הקלעים, לא מסתפק בפחות משלמות. יחד עם צוות ההפקה המקצועי ביותר בישראל, הוא יוצר חוויות שנחרטות בזיכרון לשנים. כל פרט, מהתאורה ועד לסאונד, מהעיבודים המוזיקליים ועד לבחירת האמנים - הכול נעשה ברמה הגבוהה ביותר.

'חסידות בקלאס' - הקונצרטים האגדיים מארה"ב היישר לקהל הישראלי ( צילום: יח"צ )

כמו כן הפעם כדי להנגיש את החווייה לכולם, הסדרה הקרובה תתקיים בחלוקה לשלושה מועדים בשלושה מיקומים: תיאטרון ירושלים ב-5 בנובמבר, אולם סמולארש תל אביב ב-9 בנובמבר והיכל התיאטרון קריית מוצקין ב-10 בנובמבר.

'חסידות בקלאס' כבר הוכיחה שהיא יודעת ליצור היסטוריה מוזיקלית. עכשיו, במופע 'הלפגוט & FRIENDS', היא כותבת פרק חדש ומרגש. זו לא סתם סדרת מופעים, זו חגיגה של ממש והזדמנות להיות חלק מרגע היסטורי במוזיקה היהודית.

לרכישת כרטיסים הקליקו עכשיו>>