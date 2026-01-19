אם חשבתם שראיתם הכל בעולם המוזיקה היהודית, חכו ל-9 בפברואר. המותג היוקרתי 'חסידות בקלאס' חוזר בפעם ה-11 להיכל התרבות תל אביב, והפעם עם בשורה כפולה: הצדעה מוזיקלית נדירה ל-101 שנים להולדת ר' שלמה קרליבך, והתגייסות מלאה למען ארגון זק"א.

בראיון מיוחד באולפן כיכר, חשף המפיק יצחק ראשי את מה שקורה מאחורי הקלעים של ההפקה המדוברת ביותר בחורף הקרוב. "אנחנו כמעט סולד-אאוט", הוא מודה ביושר, ומסביר מדוע הביקוש שובר שיאים.(כרטיסים אחרונים לרכישה >>)

נבחרת החלומות על במה אחת

"כל נאמבר יהיה מיוחד, שונה, משהו שעוד לא עשו", מבטיח ראשי בראיון. ואכן, רשימת האמנים השנה היא לא פחות מהיסטורית. תחת שרביטו של המנהל המוזיקלי יובל סטופל, יעלו על הבמה:

ישי ריבו ו בני פרידמן .החזן הבינלאומי

ו .החזן הבינלאומי שולם למר .רוקר העל

.רוקר העל ברי סחרוף , שחוזר לשחזר את ההצלחה מהשנה שעברה.

, שחוזר לשחזר את ההצלחה מהשנה שעברה. ובהפתעה מוחלטת – עמרי גליקמן ולהקת 'התקווה 6' בחיבורים מוזיקליים שלא נשמעו כמותם.

"זה המופע הכי טוב שהיה עד היום", מצהיר ראשי, "זה חיבורים בין זמרים ודואטים שטרם נראו".

הבשורה החדשה: הפילהרמונית של 'חסידות בקלאס'

אחד הסודות שנחשפו בראיון הוא הקמתה של תזמורת פילהרמונית חדשה וצעירה, המורכבת מבוגרי האקדמיות למוזיקה בירושלים ותל אביב. "יש להם רעב ותשוקה למוזיקה", מספר ראשי בהתלהבות, "אפילו דוד ד'אור אמר לי שהוא לא שמע תזמורת כזו".

האיכות הזו לא נעלמה מעיניו של "הנעמי שמר של המוזיקה החסידית", יוסי גרין. בראיון נחשף כי גרין, שהיה סקפטי בתחילה, יצא מהמופע האחרון המום: "יצאתי עם אושר תרבותי... אתם עושים את זה 10 רמות מעל אמריקה".

יותר ממוזיקה: להציל חיים עם זק"א

אבל מעבר למוזיקה המשובחת, הערב הזה הוא שליחות. כל הכנסות המופע קודש לארגון זק"א ירושלים, לרכישת רכבי הצלה וציוד חירום. החיבור המיוחד נולד בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, ומתוך הוקרה למתנדבים שפועלים בחסד של אמת. "אין פה שאלה בכלל", אומר ראשי, "רוצו לקנות כרטיסים. גם תיהנו מערב מדהים וגם הכסף הולך להצלת חיים".

כולם יהיו שם – ואתם?

"חסידות בקלאס" מזמן פרץ את גבולות המגזר. הנתונים שחשף המפיק באולפן מדהימים: ערוץ היוטיוב זינק ל-13 מיליון צפיות תוך חצי שנה , והקהל שמגיע להיכל מגוון מתמיד – חרדים, דתיים לאומיים וחילונים מתל אביב והצפון. "ר' שלמה קרליבך ידע להוריד מחיצות, וזה מה שקורה במופע הזה", מסכם ראשי.

הכרטיסים נחטפים והמקומות הטובים אוזלים במהירות! זו ההזדמנות שלכם להיות חלק מערב של "רגש ויוקרה", ליהנות מביצועים סימפוניים לשירי קרליבך האהובים, ולתרום למטרה חשובה - תמיכה בפעילות ארגון זק"א.

שריינו לעצמכם מקום בהיכל התרבות תל אביב, יום שני כ"ב בשבט (09.02.26) בשעה 20:00.

