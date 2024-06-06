חסידות בקלאס: גדולי הזמר הישראלי והחסידי מתאחדים בהאנגר 11 למופע חורפי וסוחף עם להיטיו הבלתי נשכחים של ר' שלמה קרליבך שיקבלו טוויסט מפתיע | 15% הנחה לגולשי כיכר בלבד הנכנסים דרך הקישורים שלנו | המופע כולו יוקדש עבור ארגון זק"א (בארץ)
יצחק ראשי, היזם והמפיק מאחורי מופעי "חסידות בקלאס", התייצב לראיון לקראת מופע חורף בסימן מאה שנה להולדת ר' שלמה קרליבך ז"ל וסיפר על שיחות מפתיעות עם האמנים הישראלים, על תחיית המוזיקה היהודית ומה צפוי לו שלושה ימים לפני האירוע | הוא גם הפתיע עם הנחה מיוחד לגולשי כיכר (מוזיקה)
קונצרט המוזיקה הגדול 'חסידות בקלאס' חוזר בענק כשהפעם ייערך על הבמה היוקרתית של אמפיתאטרון קיסריה, עם ליינאפ שירים חדש לחלוטין, תפאורה נדירה והפקה יוצאת דופן • בשיחה עם מפיק האירוע יצחק ראשי, הוא מספק הצצה למה שצפוי באירוע ומספר על ההקשר המצמרר למלחמה (מוזיקה)