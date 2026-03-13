כיכר השבת

ארז יחיאל ואלחנן בידני בביצוע חדש: "כי אשמרה שבת"

הזמר ארז יחיאל והקלידן אלחנן בידני בביצוע חדש לפיוט השבת האהוב - "כי אשמרה שבת" (מזרחי)

שיתוף פעולה מיוחד, ושירה משותפת של הזמר ארז יחיאל יחד עם הקלידן אלחנן בידני, בשיר מיוחד לכבודה של השבת, למילים של גדול המשוררים: אברהם אבן עזרא , בלחן עממי.

קרדיטים:

מילים: אברהם אבן עזרא (מקורות)

לחן: עממי

קלידים ותכנותים: שי אסייג

