יודי ביאלוסטוצקי משיק אלבום שני: “כאילו”

הזמר והיוצר החסידי יודי ביאלוסטוצקי מארה"ב, באלבום מקורי חדש שכתב והלחין את שיריו - "כאילו". על העיבודים הופקדו מיטב המעבדים במוזיקה החסידית (סינגלים וקליפים)

סצנת המוזיקה היהודית מתחדשת עם צאת אלבומו השני של הזמר והיוצר מארה"ב יודי ביאלוסטוצקי - “כאילו”. ביאלוסטוצקי, מהקולות הבולטים שצמחו בשנים האחרונות בניו יורק, ממשיך לבסס את מעמדו כזמר ויוצר פורץ דרך בזירה האמריקאית, עם אלבום שמציג זהות אישית ברורה ובשלות אמנותית.

האלבום כולל 11 רצועות מקוריות, מתוכן עשרה לחנים של ביאלוסטוצקי עצמו, ולחן נוסף של המפיק והמלחין יענקי שטיינמץ. על העיבודים הופקדו שורה של שמות מובילים במוזיקה היהודית, בהם יענקי שטיינמץ, לייב יעקב ריגלר, בני לאופר ומשה יעקב, המעניקים לאלבום מעטפת מוזיקלית עשירה, עדכנית ומוקפדת.

“כאילו” מתאפיין בגיוון סגנוני ושפתי, עם שירים בעברית, באנגלית ובאידיש, הפונים לקהל בינלאומי רחב. האלבום אף מתכבד בשני דואטים יוקרתיים: האחד עם החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט בשיר המרגש “היום תאמצנו”, והשני עם גדול הזמר החסידי שלומי דסקל בשיר “מקום תורה” – שיר קומזיץ תורני.

האזינו לשיר הנושא מתוך האלבום - "כאילו":

קרדיטים:

לחן: יודי ביאלוסטוצקי

עיבוד והפקה מוזיקלית: יענקי שטיינמץ

