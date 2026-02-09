יודי ביאלוסטוצקי משיק אלבום שני: “כאילו”

10 10 0:00 / 3:26

סצנת המוזיקה היהודית מתחדשת עם צאת אלבומו השני של הזמר והיוצר מארה"ב יודי ביאלוסטוצקי - “כאילו”. ביאלוסטוצקי, מהקולות הבולטים שצמחו בשנים האחרונות בניו יורק, ממשיך לבסס את מעמדו כזמר ויוצר פורץ דרך בזירה האמריקאית, עם אלבום שמציג זהות אישית ברורה ובשלות אמנותית.