כיכר השבת

צפו: לייזר ברוק ב'שושנת יעקב' מפתיעה

החזן והיוצר לייזר ברוק בביצוע מחויך ל"שושנת יעקב" על פי הלחמה של החזן יעקב מוצן למנגינת עם איטלקית ובליווי קליפ AI משעשע ועכשווי (חזנות)

לכבוד חג הפורים בחרתי להקליט רעיון חזק ששמעתי מאמן התפילה, החזן הגדול ר' יעקב מוצן, שידוע לכל בשילוב ניגונים ככפפה ליד.

את המנגינה אני מניח שרובכם מכירים ....

להקלטה הוספתי מוסיקה ווידאו שיצרתי ב-AI.

חג פורים שמח! שנזכה לראות ניסים ונפלאות.

לייזר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחזנות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר