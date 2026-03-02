צפו: לייזר ברוק ב'שושנת יעקב' מפתיעה

לכבוד חג הפורים בחרתי להקליט רעיון חזק ששמעתי מאמן התפילה, החזן הגדול ר' יעקב מוצן, שידוע לכל בשילוב ניגונים ככפפה ליד.
את המנגינה אני מניח שרובכם מכירים ....
להקלטה הוספתי מוסיקה ווידאו שיצרתי ב-AI.
חג פורים שמח! שנזכה לראות ניסים ונפלאות.
לייזר
