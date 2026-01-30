לייזר ברוק מגיש את ניגון 'שירת הים' עם קליפ מרהיב

ישנם רגעים בהיסטוריה של ירושלים שהיו שמורים רק למי שזכה להיות שם.

"שירת הים" בבית הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל הוא רגע כזה. אלו שזכו להיות שם תיארו את זה כחוויה שאי אפשר לשכוח. בליל שביעי של פסח בחצות הלילה, מאות ואלפים היו מצטופפים כדי לשמוע את הרב קורא את פסוקי שירת הים בדבקות ובשמחה עצומה. ובין פסוק לפסוק, הרב היה פוצח בניגון מיוחד. לכבוד שבת שירה בחרתי להקליט את הניגון כדי להמשיך את המסורת המופלאה הזו. מוזמנים לצפות ולהאזין. יישר כוח לחברי הטוב יונתן שטרן על שיפור ושדרוג היצירה. קרדיטים: שירה ועריכה - לייזר ברוק וידאו ותמונות - Gemini מוזיקה - Suno בברכת שבת שלום ומבורך לייזר