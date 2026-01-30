כיכר השבת

לייזר ברוק מגיש את ניגון 'שירת הים' עם קליפ מרהיב

החזן והיוצר לייזר ברוק, בפינתו האהובה 'לכבוד שבת קודש' והפעם ניגון 'שירת הים' הנודע של הרב חרל"פ מלווה בקליפ בינה מלאכותית מרהיב במיוחד (חזנות)

ישנם רגעים בהיסטוריה של ירושלים שהיו שמורים רק למי שזכה להיות שם.

"שירת הים" בבית הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל הוא רגע כזה.

אלו שזכו להיות שם תיארו את זה כחוויה שאי אפשר לשכוח. בליל שביעי של פסח בחצות הלילה, מאות ואלפים היו מצטופפים כדי לשמוע את הרב קורא את פסוקי שירת הים בדבקות ובשמחה עצומה.

ובין פסוק לפסוק, הרב היה פוצח בניגון מיוחד.

לכבוד שבת שירה בחרתי להקליט את הניגון כדי להמשיך את המסורת המופלאה הזו.

מוזמנים לצפות ולהאזין.

יישר כוח לחברי הטוב יונתן שטרן על שיפור ושדרוג היצירה.

קרדיטים:

שירה ועריכה - לייזר ברוק

וידאו ותמונות - Gemini

מוזיקה - Suno

בברכת שבת שלום ומבורך

לייזר

