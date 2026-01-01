כיכר השבת

האם תצליחו לגלות? 'לכבוד שבת קודש' עם לייזר ברוק: "ממקומו"

החזן והיוצר לייזר ברוק בפינתו האהובה "לכבוד שבת קודש" והפעם "ממקומו" במנגינה העתיקה בה מובילים את החתן בשבת 'שבע ברכות' (חזנות)

אחד הניגונים האהובים עליי הוא "ניגון חתן", ניגון עתיק ומרגש ששרים כשמלווים את החתן לבית הכנסת.

בכל שבת חתן אני משלב אותו בתוך נוסח התפילה ולכבוד שבת שבע הברכות של אחייניי הכנתי קליפ מיוחד בסגנון פלסטלינה.

והשאלה:

האם הדמויות אמיתיות או שהכול AI?

מה דעתכם?

