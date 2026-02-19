האם הכוכב העולה מצליח הפעם לגעת בכולם? // ביקורת אלבום

יודי ביאלוסטוצקי הוא אחד הזמרים החסידיים שכדאי לכם לשים עליהם אוזן. אלבומו השני שיוצא בימים אלו - "כאילו" הוא אלבום מגוון ומעניין שחושף גם את היכולות הווקאליות של ביאלוסטוצקי וגם את היצירה שלו. בניגוד לזמרים חסידיים קלאסיים שהם זמרים מבצעים לרוב, ביאלוסטוצקי הלחין בעצמו 9 מתוך עשרת השירים באלבום (שיר אחד מופיע בשתי גרסאות, אנגלית ואידיש).

>> למגזין המלא - לחצו כאן האלבום משלב גם פופ חסידי עדכני דוגמת שיר הפתיחה של האלבום - "צוזאמען" שהפיק מוזיקלית כוכב עולה נוסף - המעבד משה יעקב. אך מיד אחריו מגיע "היום תאמצנו", שיר חסידי קלאסי למילים מתוך תפילת הימים הנוראים בו משתתף בדואט החזן הנודע, יצחק מאיר הלפגוט. ביאלוסטוצקי הפקיד את העיבוד לשיר הזה למעבד הקלאסי המוערך, לייב יעקב ריגלר, אחד השמות הוותיקים במוזיקה החסידית והתוצאה מצוינת ונעימה מאד לאוזן. הלפגוט שמתארח בשיר, אמנם מצולם בעטיפה כשהוא חובש את כובע החזנים שלו, אך מדובר בשיר לכל דבר ועניין ולא בקטע חזנות. שילוב הקולות של השניים עובד טוב ויוצר תוצאה טובה. מיד אחריו ביאלוסטוצקי חובש כובע נוסף... שיר פאנקי אלקטרוני משולב עברית ומקורות, בסגנונו של יידל ורדיגר. קולו של ביאלוסטוצקי מבצע אילתורי ג'ז קטנים וכיפיים והעיבוד המקפיץ של יענקי שטיינמץ שגם היה שותף ללחן הוא תענוג לאוזן ומשלב פאנק וראפ.

מיד אחריו ביאלוסטוצקי חושף גוון נוסף ביצירתו עם שיר קסום באנגלית לכבודה של השבת - "The Secret Of Shabbos". את המילים כתב ישראל בסר כשהעיבוד של שלוימי שיינפלד. זהו אחד השירים היפים באלבום, עם פזמון נפלא שמתפתח ונכנס חזק חזק למוח. את השיר מקדיש ביאלוסטוצקי לחברו, הזמר חצי כ"ץ ז"ל, שהלך לעולמו בגיל צעיר.

ביאלוסטוצקי שר נהדר בשלושת השפות, אידיש, עברית ואנגלית והרקע הישראלי לצד השנים בארה"ב והמוזיקליות הגבוהה שלו עוזרת לו להיכנס לדמויות בצורה מושלמת. שימו לב גם לילד הפלא ארי איצקוביץ' שמצטרף לשירה ויוצר יחד הרמוניות כיפיות.

ביאלוסטוצקי מציג באלבום החדש דואט נוסף עם הזמר החסידי שלוימי דסקל - "מקום תורה" בעיבודו של בני לאופר. שיר חסידי מרגש שיצא לפני כחודש גם כסינגל עם קליפ המוקדש ללייקווד. חובבי העברית יהנו גם מהשיר "איזו נשמה", שביאלוסטוצקי כתב על חבריו ל'זולה' בהפקתו המוזיקלית של משה יעקב.

בדומה לאלבומו הקודם, שאף הוא נחתם בשיר באידיש על זיכרון השואה, השיר שחותם את האלבום בשתי גרסאות, האחת באנגלית ואחת באידיש, הוא אחד המיוחדים והאמנותיים באלבום - "פיאסצנה". השיר שביאלוסטוצקי כתב והלחין מוקדש כולו לדמותו של הרבי מפיסאצנה, רבי קלונימוס קלמן שפירא הי"ד, בעל ה'חובת התלמידים' ו'האש קודש'. השיר עובד על ידי משה יעקב בסגנון סווינגי ג'אזי עם תופי מברשת, קונטרה בס ופסנתר ונפתח בנגינת צ'לו דרמטית ועצובה, שמתאימה לקינה שנושא ביאלסטוצקי על דמותו המופלאה של הרבי, שממשיך להשפיע שנים רבות כל כך אחרי שנרצח בידי הנאצים ימ"ש בגטו.

קטע המעבר החסידי המשתפך, מרגש במיוחד בקולו של ביאלוסטוצקי. בעטיפת האלבום כותב ביאלוסטוצקי: "לצערי, עם הזמן, התרבות החסידית המודרנית צמצמה לעיתים את הענק שבאדם הזה לכדי סיפור קרליבך פשוט בלבד (הגיבן הקדוש נ.ל). בשיר הזה אני מנסה לחלוק כבוד לתורתו שממשיכה להעניק לי השראה, ולסיפור העוצמתי של חייו. הי"ד".

"כאילו" של יודי ביאלוסטוצקי, הוא אלבום חסידי מודרני ועדכני. הוא שומר מצד אחד על האותנטיות והנשמה החסידית, לצד עטיפה מוזיקלית מעודכנת וסגנונות מוזיקליים מגוונים ומעניינים. ביאלוסטוצקי הוא זמר נהדר עם יכולת הגשה ורגש רב. הוא משחק בקולו בצורה מצוינת ומצליח להישמע באופן אמין בכל כובעיו, כזמר חסידי, ישראלי, אמריקאי. אלבומו הראשון "שישי" גם היה ייחודי ומגוון, אך פנה יותר לציבור האמריקאי עם שירים רבים באידיש. הפעם, מצליח ביאלוסטוצקי להיות רחב ומגוון יותר ולהביא את יכולותיו באופן טוב ועמוק יותר. שימו אוזן.