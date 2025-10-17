חתן האדמו"ר ניצל: הבנשקי"ם של של זידטשוב קיפצו על הפארנצ'עס

במהלך חג הסוכות חגגו בחצר הקודש זידיטשוב בתחושות מעורבות של שמחה גדולה והודאה על הנס, כאשר החסידים - בני המשפחה חגגו את חזרתו של חתן האדמו"ר, הרב יוסף וייס, להמשך טיפול בארץ.
הרב וייס נפצע קשה מאוד לפני כחודש ימים בתאונת דרכים מחרידה בארה"ב, ולאחר תקופת טיפולים בחו"ל, שב לארץ לשמחת לב כלל החסידים שהעתירו לרפואתו.
במהלך חג הסוכות, נערכה בסוכתו של האדמו"ר סעודת הודאה מרוממת, כשהשמחה על הנס פורצת את כל הגבולות.
בשיא המעמד, נעמדו הבחורים נכדי האדמו"ר על הפארנצעס וקיפצו והודו למלך ק-ל חי על כל הניסים, כשכלל המסובים – בני משפחת האדמו"ר מצטרפים לשירה האדירה והריעו ברינה של שמחה לכבוד ה'.
