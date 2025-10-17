לאחר חודש של טיפולים חתן האדמו"ר ניצל: הבנשקי"ם של של זידטשוב קיפצו על הפארנצ'עס בחצה"ק זידטשוב חגגו בחג הסוכות סעודת הודאה לחתן האדמו"ר, שנפצע אנושות בארה"ב, וחזר לארץ להמשך טיפולים | בשיאו של השמחה עלו כלל הנכדים של האדמו"ר על הפארנצ'עס וקיפצו בעוז לפני זקינם שעודד את השירה בעוז (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:02