כיכר השבת
לאחר חודש של טיפולים

חתן האדמו"ר ניצל: הבנשקי"ם של של זידטשוב קיפצו על הפארנצ'עס

בחצה"ק זידטשוב חגגו בחג הסוכות סעודת הודאה לחתן האדמו"ר, שנפצע אנושות בארה"ב, וחזר לארץ להמשך טיפולים | בשיאו של השמחה עלו כלל הנכדים של האדמו"ר על הפארנצ'עס וקיפצו בעוז לפני זקינם שעודד את השירה בעוז (חסידים) 

סעודת הודאה וטיש חוה"מ סוכות בזידטשוב (צילום: שוקי לרר)

במהלך חג הסוכות חגגו בחצר הקודש זידיטשוב בתחושות מעורבות של שמחה גדולה והודאה על הנס, כאשר החסידים - בני המשפחה חגגו את חזרתו של חתן האדמו"ר, הרב יוסף וייס, להמשך טיפול בארץ.

הרב וייס נפצע קשה מאוד לפני כחודש ימים בתאונת דרכים מחרידה בארה"ב, ולאחר תקופת טיפולים בחו"ל, שב לארץ לשמחת לב כלל החסידים שהעתירו לרפואתו.

במהלך חג הסוכות, נערכה בסוכתו של האדמו"ר סעודת הודאה מרוממת, כשהשמחה על הנס פורצת את כל הגבולות.

בשיא המעמד, נעמדו הבחורים נכדי האדמו"ר על הפארנצעס וקיפצו והודו למלך ק-ל חי על כל הניסים, כשכלל המסובים – בני משפחת האדמו"ר מצטרפים לשירה האדירה והריעו ברינה של שמחה לכבוד ה'.

סעודת הודאה וטיש חוה"מ סוכות בזידטשוב (צילום: שוקי לרר)
סעודת הודאה וטיש חוה"מ סוכות בזידטשוב (צילום: שוקי לרר)
סעודת הודאה וטיש חוה"מ סוכות בזידטשוב (צילום: שוקי לרר)
סעודת הודאה וטיש חוה"מ סוכות בזידטשוב (צילום: שוקי לרר)
סעודת הודאה וטיש חוה"מ סוכות בזידטשוב (צילום: שוקי לרר)
סעודת הודאה וטיש חוה"מ סוכות בזידטשוב (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

בְּשָׁלֹשׁ פַּעֲמֵי רְגָלֵינוּ

|

קְהִלּוֹת יַעֲקֹב

|

לאחר חודש של טיפולים

|

לאחר חודש מלא אורה

||
1

במלון מפואר בירושלים

||
1

צפו בגלריה

||
2

שמחת התורה נחתמה בעוצמה

||
2

תיעוד מעניין ומרגש

||
2

אש ודבקות

||
2

מהקולפיק עד הריקודים

||
1

ראש העיר הפתיע כחזן

|

צפו בתיעוד

||
6

ע"פ תורת הסוד

||
8

כחוט השערה

||
3

אש של דבקות

||
3

לב בוער לתורה

||
8

לא נראה מעולם

||
8

צפו בתיעוד

||
1

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר