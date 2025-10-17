צפו: הרגעים הגדולים של חודש תשרי בחצר הקודש קרעטשניף

חג הסוכות נחתם בחצר הקודש מודז'יץ במעמד הקפות שניות מלא התעוררות ודבקות עליונה | במרכז המעמד ישב הרבי על כס מלכותו כשבידו ספר תורה קטן שנכתב לעילוי נשמת קדושי השואה הי"ד, והריקוד עמו שימש למעשה כהקפת ניצחון רוחני על מאבדי ישראל | המחזה הנעלה תועד בעדשתו של הצלם שוקי לרר, כשהוא חושף את דבקותו של הרבי בעת התורה, החסידים רוקדים בשמחה עצומה, וילדי החמד מקפצים במעגל קרוב לרבי, כשהם מבטאים את נצח ישראל לדורותיו (חסידים)
ביום האישפוזין של יוסף צדיקא, ערך האדמו"ר החדש מקרעטשניף סיגעט את שולחנו בסוכה שהוקמה בחצר בית המדרש של החסידות בעיר הקודש ירושלים | בשיא הטיש חילק האדמו"ר "פרנסה ברויט" (לחם פרנסה) לכלל המשתתפים | ה"פרנסה ברויט" הוא מנהג קודש וסגולה ידועה לשפע ברכה והצלחה | אחד מהמשתתפים ציין שזהו אחד ממנהגי ההנהגה הראשונים של הרבי החדש שנערך בפרהסיה וברוב עם, והחסידים קיבלו את הדברים בהתפעמות ובהתרגשות גדולה (חסידים)
הצלם איתי קצב נקלע אמש (חמישי) לרחבת הכותל המערבי, ושם הצליח לתעד את האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש שהגיע עם כלל חסידיו לתפילת רבים לרגל ימי החג שעברו עלינו לטובה, וכן את האדמו"רים מלוצק ובוטשאן, לצד הגאון רבי יוסף משה דב הלברשטאם, ראש ישיבות צאנז ואב"ד החסידות בארה"ב (חסידים)
באוהל ענק שהוקם בסמוך למעון קודשו בעיה"ק ירושלים, ערך הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב את מעמד ההקפות שניות, בהשתתפות אלפי חסידים ואוהדים שצפו במחזה ההוד, בו פיזז הגה"צ ממרומי גילו, עם ספר תורה זעיר, כשכולו קורן מאור קדושתו של התורה הקדושה משוש חייו (חסידים)
בחצה"ק זידטשוב חגגו בחג הסוכות סעודת הודאה לחתן האדמו"ר, שנפצע אנושות בארה"ב, וחזר לארץ להמשך טיפולים | בשיאו של השמחה עלו כלל הנכדים של האדמו"ר על הפארנצ'עס וקיפצו בעוז לפני זקינם שעודד את השירה בעוז (חסידים)
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ המתגורר בבורו פארק, ושוהה בחודשים אלו בארה"ק, ערך את מעמד ההקפות ביום טוב שני של גלויות יחד עם מאות האורחים שבאו מכל קצווי תבל לחוג את חגי תשרי בצל קודשו של האדמו"ר, בהיכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק | צפו בתיעוד מיוחד מהמעמד הנרגש, שסיכם חג מלא הוד ושמחה בצל הקודש של הרבי (חסידים)
כלל חסידי ואוהדי חצה"ק מעז'בוז, זכו לשהות בכל חגי חודש תשרי בצל הקודש של האדמו"ר במלון מפואר שהושכר בעיה"ק ירושלים | צפו בתיעוד מסכם מחג הסוכות, הושענא רבה ושמחת תורה בצל האדמו"ר שרומם את הלבבות מתוך יראה טהורה ולהבת אש קודש כדרכו (חסידים)
צפו בתיעוד ענק מהחגים בצל הקודש של האדמו"ר מצאנז | החל ממעמד סיכוך הסוכה, בעבודת הנענועים, בעריכת השולחנות הטהורים, ובמעמד סיום מסכת סוכה ע"י ארגון "משתמרת" |בליל הושענא רבה ערך האדמו"ר את השולחן הטהור, בהמשך יצא לאמירת "משנה תורה", ולאחר מכן איגד את הערבות לבני משפחת המלוכה | וכן תיעוד ענק מיום הושענא רבה, נענועים, הקפות, ותקיעת השופר |בצאת החג ערך הרבי טיש נעילת החג ה"עפּל טיש" – בו זרק האדמו"ר תפוחים אל עבר החסידים כסגולה לישועה, ובשיאו של הערב ערך הרבי את מעמד ההקפות השניות בהשתתפות אלפי חסידים, בשירה אדירה וריקודים של שמחה עילאית (חסידים)
במרכז החסידות בעיר התורה והחסידות בני ברק, ערך האדמו"ר מדארג את ימי חג הסוכות ושמחת תורה ברוב פאר והדר | המעמדים המרוממים בחצר הקודש, שכללו את הטישים ואת עבודת הנענועים, הגיעו לשיאם בצאת החג, עת ערך האדמו"ר את מעמד הקפות שניות ביד רמה ומתוך להבת אש קודש | הרבי רקד בדבקות ובהתלהבות עצומה כשהוא סוחף אחריו את קהל החסידים הנרגש למחולות של שמחה של מצווה (חסידים)
בלייקווד התורנית, נרשמו בימי חול המועד סוכות רגעים של התעלות חסידית מיוחדת, כאשר האדמו"ר מסקולען ערך את השולחנות הטהורים ברוב פאר בהשתתפות כלל החסידים | המפתיע היה לראות גם רבים מהציבור שאינו חסידי, שהתקבצו בהמוניהם ופיזזו בעוז על הפארנצעס, תוך שהאדמו"ר מעודד את השירה בעוז ובדבקות (חסידים)
צפו בתיעוד ענק מימי חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק נדבורנה ירושלים, בצילו של האדמו"ר, שיצא מגדרו ברוב התלהבות דקדושה במעמד ההקפות שניות | במהלך החג חולקו לילדי החמד תמונות ממסע הרחמים של האדמו"ר לאירופה (חסידים)
הצלם החסידי מארה"ב אברומי ברגר, שהה בחודש תשרי בחצה"ק ויז'ניץ, ומגיש תיעוד ענק ועוצמתי, גלריה מרשימה מרגעי השיא בצל קודשו של האדמו"ר מויז'ניץ | מחבישת הקולפיק בערב החג לנכדו ועד לחג שמחת תורה, כולל שמחות בר מצווה ושמחות בית השואבה • צפו בגלריה של 200 רגעים נדירים מעדשת המצלמה (חסידים)
אלפים נטלו חלק במעמד ההקפות שניות בחצרו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, בין הנוכחים בלט נוכחותו של ראש היער מר משה ליאון, שכובד באמירת 'מזמור לתודה' אחרי שאשתקד כובד ב'יענך' | הגר"ש אלתר בדבריו התבטא ואמר: אחרי שהשבויים חזרו, יש לצפות לקיום הסייפא 'ושוב בנים לגבולם' – שכולנו נצא מהשבי ונחזור בתשובה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מאות חסידים נהרו במוצאי חג שמחת תורה אל מעמד ההקפות השניות בחצה"ק נדבורנה, במרכז החסידות בבני ברק |בשיא הריקודים פיזז האדמו"ר מתוך שמחה ודבקות בריקוד סוער ומרגש, בלהב אש קודש, כשהוא סוחף אחריו את כלל החסידים | צפו בתיעוד (חסידים)
לאחר שתיעד את עבודת הקודש אצל האדמו"ר מרחמסטריווקא, הצלם שוקי לרר ממשיך לחשוף רגעים אחרונים ונדירים של יום הושענא רבה – הפעם מבית מדרשו של הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מ'תורת חכם' | בתיעוד המיוחד נצפה הגה"צ בשיא עבודת הנענועים של הושענא רבה מתוך דבקות, דקות ספורות לפני כניסת חג שמחת תורה. בהמשך נצפה בחביטת ה"ערבות מורביות" על פי כוונות האר"י ז"ל (חסידים)
הצלם החרדי שוקי לרר, ששהה במהלך חג שמחת תורה בירושלים, הצליח ללכוד בעדשתו רגעים נדירים ומרתקים – שהתרחשו ממש על קו הגבול שבין יום הושענא רבה לליל שמחת תורה | לרר, שידוע בתיעודיו ההיסטוריים, תיעד דקות ספורות לפני שקיעת החמה, את עבודת הקודש המיוחדת של נענועי יום הושענא רבה אצל האדמו"ר מרחמסטריווקא, בזמן שברוב בתי הכנסת ברחבי הארץ כבר סיימו את תפילת מנחה והתכוננו למעמדי ההקפות | את קריאת התורה והמשך התפילה לא הספיק לתעד, כיוון שהשמש שקעה והחג כבר נכנס (חסידים)
מעמד מרגש נערך אמש ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, שם נסגר קטע הכביש עד ל'כיכר ברטנורא', עם צאתו של האדמו"ר ממחנובקה בעלזא, מבית מדרשו – כשהוא נוסע לאיטו ברכבו, ה'טויוטה סיאנה' | לאורך הציר, המתינו מאות חסידים נרגשים שהחזיקו בידיהם לפידי אש בוערים, וקיבלו את פני הרבי באהבה ובדבקות, מתוך שירה |כך נחתם חודש גדוש ועמוס ביראת שמים, בצל קודשו של האדמו"ר, אשר הרעיף מהודו הרוחני על חסידיו הרבים, במועדים, בטישים, בשיחות ובמעמדי קודש (חסידים)
