דרמה בתימן: החות'ים פשטו על מתקן האו"ם בצנעא ולקחו בני ערובה

המורדים החות'ים, הנתמכים על ידי איראן, ממשיכים להסלים את פעולותיהם נגד נוכחות האו"ם בבירת תימן, צנעא. דובר מטעם האו"ם אישר כי כוחות ביטחון חות'יים נכנסו ביום שבת למתחם האו"ם בצנעא.

על פי הדיווחים, בזמן הפשיטה שהו במתחם 15 אנשי צוות בינלאומיים של האו"ם, אך הושגה אישור כי כל אנשי הצוות בטוחים ולא נפגעו. המתחם המדובר מופעל על ידי האו"ם, ועובדיו שייכים לסוכנויות שונות, כולל תוכנית המזון העולמית (WFP), יוניצ"ף (UNICEF) והמשרד לתיאום עניינים הומניטריים (OCHA). פשיטה זו היא חלק משורה של פעולות דיכוי מתמשכות של החות'ים נגד ארגונים בינלאומיים הפועלים באזורים שבשליטתם. מוקדם יותר, ב-31 באוגוסט, פשטו המורדים על משרדי או"ם אחרים בצנעא ועצרו 19 עובדים. המורדים מחזיקים כיום ביותר מ-50 בני אדם הקשורים לארגוני סיוע, חברה אזרחית ואף לשגרירות ארה"ב שנסגרה. בעקבות הדיכוי, נאלץ האו"ם להשעות את פעילותו במעוז החות'י במחוז סעדה בצפון תימן, ולהעביר את רכזת הסיוע ההומניטרי הבכירה שלו מצנעא לעיר החוף עדן. המנהיג החות'י החשאי, עבדול מאלכ אל-חות'י, טען בנאום טלוויזיוני כי המורדים עצרו "אחד מתאי הריגול המסוכנים ביותר," אשר לטענתו קשור לארגונים הפועלים בתחום ההומניטרי, ובמיוחד תוכנית המזון העולמית ויוניצ"ף. החות'ים טוענים, ללא הצגת ראיות, כי אנשי האו"ם העצורים הם מרגלים וכי האו"ם מרגל לטובת ארה"ב וישראל. חמאס ממשיך בחיסולים שיטתיים - האם ישראל מפקירה את בעלי בריתה בעזה? דני שפיץ | 09:29

בעקבות האירועים, מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, הגיב בהצהרה חריפה להאשמות המתמשכות של החות'ים.גוטרש "דוחה באופן מוחלט את כל ההאשמות הללו".

במסר שנמסר על ידי דובר האו"ם סטפן דוג'אריק, הביע גוטרש דאגה עמוקה מההאשמות הפומביות, וקבע כי האשמות כגון אלו הן "מסוכנות ובלתי מתקבלות על הדעת". לדבריו, הן "מסכנות באופן חמור את בטיחות אנשי האו"ם והעובדים ההומניטריים ומערערות פעולות מצילות חיים".

גוטרש עמד לצד אנשי האו"ם בתימן ושיבח את העובדים ההומניטריים אשר "מסתכנים בחייהם מדי יום" במטרה לסייע לקהילות הנמצאות במצוקה קשה. הוא הדגיש כי עבודת הסיוע הבלתי מעורערת של האו"ם ושותפיו הצילה את חייהם של מאות אלפים בתימן לאורך השנים.

המזכ"ל חזר על קריאתו ל"שחרור מיידי וללא תנאי של כל אנשי הצוות" מארגוני האו"ם, ארגונים לא-ממשלתיים וארגוני חברה אזרחית, המוחזקים במעצר שרירותי על ידי הרשויות החות'יות בפועל, חלקם מאז 2021. בנוסף, הדגיש גוטרש כי על החות'ים לפנות את מתחמי האו"ם ולהשיב את כל הנכסים והציוד שנתפסו.