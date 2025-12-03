כיכר השבת
הכוחות המיוחדים משבט 'אל-אחנום' חשפו מקלע גרמני נדיר ממלחמת העולם השנייה

שבט אל-אחנום, המזוהה עם החות’ים, כינס את לוחמיו במצעד כוח מרשים | בלב המצעד הופיע מקלע גרמני נדיר מימי מלחמת העולם השנייה - בן 80 שנה לפחות (העולם הערבי)

הכוחות המיוחדים משבט 'אל-אחנום' בשטחי הכינוס (צילום: רשתות ערביות)

במחוז עמראן ב, הכריזו שבטי אל-אחנום על גיוס כללי. הכוחות, המזוהים עם , התכנסו כדי לאשר מחדש את נכונותם להתעמת עם ה"תוקפנות אמריקאית-ישראלית" ולהביע מחויבות מתמשכת לתמיכה בפלסטין. מצעד הכוח הפומבי נועד לחזק את המורל הפנימי ולאותת על מוכנות מבצעית מתמשכת ליריבים באזור.

אולם, בתוך תיעוד הגיוס החדש שפורסם, בו נראו מאות לוחמים צועדים בלבוש מסורתי עם מגוון כלי נשק קלים, רקטות RPG וכלי נשק כבדים יותר, נחשפה פיסת היסטוריה מפתיעה במיוחד: אחד הלוחמים נשא מקלע MG-34 גרמני, פריט נדיר מתקופת מלחמת העולם השנייה.

חיילי חטיבה 8 עם ה-MG 34 במלחמת העצמאות (צילום: מאת לשכת העיתונות הממשלתית, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22811757)

מקלע זה, המקורר אוויר ומוזן-חגורה, משנת 7.92×57 מ"מ מאוזר, עדיין מסוגל לירות בקצב של כ-800 עד 900 כדורים לדקה.

נוכחותו של ה-MG-34 היא סמל סטטוס של הסכסוך בתימן ואת התלות המתמשכת בכלי נשק היסטוריים ומאולתרים. אנליסטים מציינים כי למרות גילו, המקלע נשאר יעיל ביותר בידי מפעילים מיומנים. ותחבולנות וכושר המצאה מעצבים לעיתים קרובות את היכולות בשדה הקרב הרב-פנים של תימן, המשתמש בארסנל מגוון הכולל כלי נשק בני עשרות שנים לצד נשק קל מודרני.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
עם של מפגרים, למזלינו
יוסי

