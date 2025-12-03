הכוחות המיוחדים משבט 'אל-אחנום' בשטחי הכינוס ( צילום: רשתות ערביות )

במחוז עמראן בתימן, הכריזו שבטי אל-אחנום על גיוס כללי. הכוחות, המזוהים עם החות'ים, התכנסו כדי לאשר מחדש את נכונותם להתעמת עם ה"תוקפנות אמריקאית-ישראלית" ולהביע מחויבות מתמשכת לתמיכה בפלסטין. מצעד הכוח הפומבי נועד לחזק את המורל הפנימי ולאותת על מוכנות מבצעית מתמשכת ליריבים באזור.

אולם, בתוך תיעוד הגיוס החדש שפורסם, בו נראו מאות לוחמים צועדים בלבוש מסורתי עם מגוון כלי נשק קלים, רקטות RPG וכלי נשק כבדים יותר, נחשפה פיסת היסטוריה מפתיעה במיוחד: אחד הלוחמים נשא מקלע MG-34 גרמני, פריט נדיר מתקופת מלחמת העולם השנייה.

חיילי חטיבה 8 עם ה-MG 34 במלחמת העצמאות ( צילום: מאת לשכת העיתונות הממשלתית, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22811757 )

מקלע זה, המקורר אוויר ומוזן-חגורה, משנת 7.92×57 מ"מ מאוזר, עדיין מסוגל לירות בקצב של כ-800 עד 900 כדורים לדקה.

נוכחותו של ה-MG-34 היא סמל סטטוס של הסכסוך בתימן ואת התלות המתמשכת בכלי נשק היסטוריים ומאולתרים. אנליסטים מציינים כי למרות גילו, המקלע נשאר יעיל ביותר בידי מפעילים מיומנים. ותחבולנות וכושר המצאה מעצבים לעיתים קרובות את היכולות בשדה הקרב הרב-פנים של תימן, המשתמש בארסנל מגוון הכולל כלי נשק בני עשרות שנים לצד נשק קל מודרני.