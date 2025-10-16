כיכר השבת
מתפוחי ישועות ועד ההקפות השניות • תיעוד ענק מרגעי קודש בצל הרבי מצאנז

צפו בתיעוד ענק מהחגים בצל הקודש של האדמו"ר מצאנז | החל ממעמד סיכוך הסוכה, בעבודת הנענועים, בעריכת השולחנות הטהורים, ובמעמד סיום מסכת סוכה ע"י ארגון "משתמרת" |בליל הושענא רבה ערך האדמו"ר את השולחן הטהור, בהמשך יצא לאמירת "משנה תורה", ולאחר מכן איגד את הערבות לבני משפחת המלוכה | וכן תיעוד ענק מיום הושענא רבה, נענועים, הקפות, ותקיעת השופר |בצאת החג ערך הרבי טיש נעילת החג ה"עפּל טיש" – בו זרק האדמו"ר תפוחים אל עבר החסידים כסגולה לישועה, ובשיאו של הערב ערך הרבי את מעמד ההקפות השניות בהשתתפות אלפי חסידים, בשירה אדירה וריקודים של שמחה עילאית (חסידים)

האדמו"ר מצאנז מסכך סוכתו (צילום: משה גולדשטיין)
סוכות בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין)
סוכות בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין)
סוכות בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין)
סוכות בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין)
סוכות בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין)
סוכות בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין)
סוכות בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין)
סוכות בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין)
סוכות בחצה"ק צאנז (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז עם ארבעת המינים (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז עם ארבעת המינים (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז עם ארבעת המינים (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז עם ארבעת המינים (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז עם ארבעת המינים (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז עם ארבעת המינים (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז עם ארבעת המינים (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז עם ארבעת המינים (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז עם ארבעת המינים (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז עם ארבעת המינים (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז עם ארבעת המינים (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז עם ארבעת המינים (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז עם ארבעת המינים (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעריכת השלחה"ט בחוה"מ סוכות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעריכת השלחה"ט בחוה"מ סוכות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעריכת השלחה"ט בחוה"מ סוכות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעריכת השלחה"ט בחוה"מ סוכות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעריכת השלחה"ט בחוה"מ סוכות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעריכת השלחה"ט בחוה"מ סוכות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעריכת השלחה"ט בחוה"מ סוכות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעריכת השלחה"ט בחוה"מ סוכות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעריכת השלחה"ט בחוה"מ סוכות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעריכת השלחה"ט בחוה"מ סוכות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בסיום מסכת סוכה בחוה"מ סוכות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בסיום מסכת סוכה בחוה"מ סוכות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בסיום מסכת סוכה בחוה"מ סוכות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בסיום מסכת סוכה בחוה"מ סוכות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בסיום מסכת סוכה בחוה"מ סוכות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בסיום מסכת סוכה בחוה"מ סוכות (צילום: משה גולדשטיין)
ליל הושענא רבה אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין)
ליל הושענא רבה אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין)
ליל הושענא רבה אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין)
ליל הושענא רבה אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין)
ליל הושענא רבה אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין)
ליל הושענא רבה אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין)
ליל הושענא רבה אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין)
ליל הושענא רבה אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין)
ליל הושענא רבה אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעבודת הנענועים בהושענא רבה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעבודת הנענועים בהושענא רבה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעבודת הנענועים בהושענא רבה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעבודת הנענועים בהושענא רבה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעבודת הנענועים בהושענא רבה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעבודת הנענועים בהושענא רבה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעבודת הנענועים בהושענא רבה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעבודת הנענועים בהושענא רבה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעבודת הנענועים בהושענא רבה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעבודת הנענועים בהושענא רבה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעבודת הנענועים בהושענא רבה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעבודת הנענועים בהושענא רבה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בעבודת הנענועים בהושענא רבה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בשלחה"ט 'עפל טיש' במוצאי יו"ט (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהקפות שניות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהקפות שניות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהקפות שניות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהקפות שניות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהקפות שניות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהקפות שניות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהקפות שניות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהקפות שניות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהקפות שניות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהקפות שניות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהקפות שניות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהקפות שניות (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהקפות שניות (צילום: משה גולדשטיין)

