צפו בגלריה מתפוחי ישועות ועד ההקפות השניות • תיעוד ענק מרגעי קודש בצל הרבי מצאנז צפו בתיעוד ענק מהחגים בצל הקודש של האדמו"ר מצאנז | החל ממעמד סיכוך הסוכה, בעבודת הנענועים, בעריכת השולחנות הטהורים, ובמעמד סיום מסכת סוכה ע"י ארגון "משתמרת" |בליל הושענא רבה ערך האדמו"ר את השולחן הטהור, בהמשך יצא לאמירת "משנה תורה", ולאחר מכן איגד את הערבות לבני משפחת המלוכה | וכן תיעוד ענק מיום הושענא רבה, נענועים, הקפות, ותקיעת השופר |בצאת החג ערך הרבי טיש נעילת החג ה"עפּל טיש" – בו זרק האדמו"ר תפוחים אל עבר החסידים כסגולה לישועה, ובשיאו של הערב ערך הרבי את מעמד ההקפות השניות בהשתתפות אלפי חסידים, בשירה אדירה וריקודים של שמחה עילאית (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:30