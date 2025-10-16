צפו בגלריה
מתפוחי ישועות ועד ההקפות השניות • תיעוד ענק מרגעי קודש בצל הרבי מצאנז
צפו בתיעוד ענק מהחגים בצל הקודש של האדמו"ר מצאנז | החל ממעמד סיכוך הסוכה, בעבודת הנענועים, בעריכת השולחנות הטהורים, ובמעמד סיום מסכת סוכה ע"י ארגון "משתמרת" |בליל הושענא רבה ערך האדמו"ר את השולחן הטהור, בהמשך יצא לאמירת "משנה תורה", ולאחר מכן איגד את הערבות לבני משפחת המלוכה | וכן תיעוד ענק מיום הושענא רבה, נענועים, הקפות, ותקיעת השופר |בצאת החג ערך הרבי טיש נעילת החג ה"עפּל טיש" – בו זרק האדמו"ר תפוחים אל עבר החסידים כסגולה לישועה, ובשיאו של הערב ערך הרבי את מעמד ההקפות השניות בהשתתפות אלפי חסידים, בשירה אדירה וריקודים של שמחה עילאית (חסידים)
