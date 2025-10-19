בלהב אש קודש צפו: כך נראתה עבודת הקודש הסוערת של רבי אלימלך ביום החותם במהלך יום הושענא רבה, יום חיתום הדין, התכנסו חסידים רבים סביב הרה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, כדי לחזות ב'עבודת הקודש' | בתיעוד ניתן לראות את המשפיע כשהוא שקוע כולו ביום הגדול, ומזמר ניגוני רחמים והתעוררות בין הפיוטים והתפילות | צפו בתיעוד המלא מהתפילה ביום המסוגל (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:57