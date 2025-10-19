כיכר השבת
צפו: כך נראתה עבודת הקודש הסוערת של רבי אלימלך ביום החותם

במהלך יום הושענא רבה, יום חיתום הדין, התכנסו חסידים רבים סביב הרה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, כדי לחזות ב'עבודת הקודש' | בתיעוד ניתן לראות את המשפיע כשהוא שקוע כולו ביום הגדול, ומזמר ניגוני רחמים והתעוררות בין הפיוטים והתפילות | צפו בתיעוד המלא מהתפילה ביום המסוגל (חסידים)

הושענא רבה אצל הגה"צ רבי אלימלך בידרמן (צילום: שוקי לרר)
